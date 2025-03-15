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Наука и технологии

Ученые выяснили, как уровень образования и дохода влияет на старение

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 11:45 Фото: Zakon.kz
Люди, имеющие более высокий доход и образование, стареют медленнее и реже сталкиваются с возрастными заболеваниями, чем их сверстники с низким социально-экономическим статусом, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

В исследовании использовали данные из четырех крупных долгосрочных проектов, включающих более 800 тысяч участников. Уровень социального благополучия оценивали по нескольким показателям:

  • уровень образования;
  • социальный статус родителей;
  • уровень дохода;
  • должность на работе;
  • степень благополучия в районе проживания.

Процесс старения оценивали по количеству возрастных заболеваний и составу белков в плазме крови.

"У людей с низким социально-экономическим статусом вероятность развития возрастных заболеваний выше в среднем на 20% по сравнению с более обеспеченными сверстниками. Через 15 лет у представителей группы с низким статусом количество диагнозов, связанных со старением, было таким же, как у людей с высоким статусом спустя 20 лет, то есть старение в более неблагоприятных условиях происходит быстрее", – заявили ученые.

По мнению профессора Мика Кивимяки, исследование дает веские доказательства того, что социальные условия действительно влияют на скорость старения.

"Мы давно знаем, что более высокий социальный статус связан с лучшим здоровьем, но теперь мы видим, что это также может замедлять сам процесс старения", – сказал он.

Для некоторых заболеваний этот риск оказался еще выше. Например, у людей из группы с низким доходом риск развития диабета второго типа, болезней печени, сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и инсульта был в два раза выше по сравнению с группой с высоким социальным статусом.

Уровень 14 белков в крови напрямую зависел от социального положения человека. Ученые предполагают, что до 39% снижения риска заболеваний у людей с высоким социальным статусом можно объяснить именно благоприятным профилем этих белков.

Исследователи также обнаружили, что улучшение социального положения с возрастом оказывает положительное влияние на процесс старения. У людей, которые жили в неблагоприятных условиях в детстве, но впоследствии добились высокого уровня дохода и статуса, профиль белков в крови был более благоприятным по сравнению с теми, чьи социальные условия не изменились.

Точные механизмы, связывающие социальное положение и старение, пока не до конца изучены. Профессор Линда Партридж предполагает, что это может быть связано с такими факторами, как уровень стресса, психическое здоровье, воздействие токсинов и загрязнения, а также образом жизни – уровнем физической активности, диетой, курением и употреблением алкоголя. Важную роль играет и доступ к медицинским услугам: профилактическим осмотрам, вакцинации и своевременному лечению.

Ранее в Германии выяснили, что пренебрежение и насилие в семье ускоряют старение мозга.

Андрей Дюсупов
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