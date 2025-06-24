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Наука и технологии

Ученые выяснили, кому сложнее всего справиться с депрессией

депрессия, наука, исследование, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 01:51 Фото: pixabay
Люди с высокой генетической предрасположенностью к депрессии чаще других сталкиваются с неудачами при лечении, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые под руководством профессора Алессандро Серретти из итальянского Университета Корэ. Исследование, опубликованное в журнале Genomic Psychiatry, основано на анализе десятков международных работ.

Авторы изучили влияние так называемых полигенных рисковых баллов – суммарной оценки унаследованных генетических факторов, связанных с психическими расстройствами – на успех терапии при депрессии, биполярном расстройстве и шизофрении. Результаты показали: у людей с высоким генетическим риском депрессии шансы на положительный ответ на лечение значительно ниже. Это касается как антидепрессантов, так и антипсихотиков и стабилизаторов настроения.

"Мы обнаружили устойчивую, хоть и умеренную, связь между генетическим риском депрессии и плохим ответом на терапию. Это подтверждается в разных странах, при различных методах лечения и среди разных пациентов", – отметил профессор Серретти.

Интересно, что у людей с генетической склонностью к биполярному расстройству ситуация сложнее: наряду с рисками, у них могут наблюдаться когнитивные преимущества, такие как высокий уровень образования.

Исследователи подчеркивают: генетика лишь часть уравнения. Люди с высоким риском по наследственным показателям чаще переживают жизненные трудности и тяжелее их переносят, что также влияет на развитие и течение болезни.

Тем не менее, специалисты пока не рекомендуют использовать полигенные баллы в клинической практике. Их прогностическая точность остается ограниченной и требует дополнения данными о медицинской истории пациента и условиях жизни. По мнению Серретти, наибольший потенциал у подходов, в которых сочетаются генетика, машинное обучение и клинические показатели. Именно такие методы уже сегодня позволяют точнее прогнозировать исход лечения.

Ранее ученые обнаружили увеличивающий риск депрессии продукт.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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