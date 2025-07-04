Гороскоп на 4 июля: развлекитесь

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Будьте открыты для всевозможных альянсов – совместные действия сегодня легко координируемы и просто обязаны быть успешными. Однако не позволяйте своему партнеру забыть о ваших личных интересах, ибо он может увлечься собственными.

Телец

Нынче вам не стоит делать ничего, что не было бы тщательно продумано и несколько раз взвешено. Любое неаккуратное движение может вызвать скорые и весьма бурные последствия.

Близнецы

Сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих. Постарайтесь не упустить ни единого шанса его получить. Не будьте слишком чопорны – снобизм вреден для здоровья.

Рак

Сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь – пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас, вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.

Лев

У вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен. Развлекитесь.

Дева

Не причесывайте всех под одну гребенку, не ссорьтесь с коллегами по работе, не принимайте поспешных решений. В остальном можете наслаждаться полной свободой действий.

Весы

Сегодня вам не удастся натянуть на себя какую бы то ни было маску. Слишком уж ярко из под нее будет светиться ваша собственная индивидуальность, обмануть никого не получится. По этой причине ограбление банка или другое какое противоправное действие лучше отложить.

Скорпион

Сегодня все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуетесь, лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали.

Стрелец

В данный момент звезды не слишком благоволят к вам, и сие безобразие будет продолжаться до того момента, пока Луна, чье капризное влияние так портит вам жизнь, не изменит своего положения. Постарайтесь избегать споров и других конфликтных ситуаций.

Козерог

Сегодня вы до такой степени легко и просто будете управляться со всякой проблемой, сколь бы сложной таковая ни казалась, что к вам может выстроиться длиннющий хвост жаждущих вашей помощи.

Водолей

Результаты ваших героических усилий сегодня будут видны как никогда. Кроме того, у вас остается шанс углубить их и упрочить, если, конечно, дело того стоит.

Рыбы

Нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Как сознательный гражданин вы просто обязаны поучаствовать в максимально большом количестве мероприятий.

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