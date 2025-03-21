У астронавтов обнаружили проблемы с позвоночником после месяцев, проведенных на МКС

Американским астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору, которые вернулись на Землю после девятимесячной миссии на МКС, грозят мучительные боли в спине до конца жизни, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовали в Daily Mail. Отмечается, что отсутствие гравитации на МКС снижает сжимающую нагрузку на позвоночник, из-за чего он выпрямляется и удлиняется. После возвращения на Землю позвоночник постепенно восстанавливается, но становится слабее.

"По словам специалиста по костным заболеваниям и эндокринологии Дины Адимулам, под действием тяжести на Земле астронавты могут испытывать боли в спине. Также отсутствие гравитации приводит к потере костной массы и атрофии мышц, что негативно сказывается на состоянии спины и позвоночника", – говорится в публикации.

19 марта космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9 приводнился у побережья Флориды.

Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 5 июня 2024 года в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner. Они должны были пробыть на орбите до 14 июня. Однако из-за неисправности корабля их возвращение на Землю пришлось отложить почти на 9,5 месяцев.