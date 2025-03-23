Золотую икру научились производить в Японии

Японские ученые научились выращивать золотую икру, которая считается одной из самых редких и дорогих в мире, сообщает Zakon.kz.

Золотая икра отличается уникальным чуточку сладковатым и деликатным вкусом, пишет The Asahi Shimbun. Деликатес издавна ценится гурманами за свою исключительность и сложность в получении.

Фото: asahi

До недавнего времени этот деликатес можно было приобрести только за рубежом, а его стоимость достигала колоссальных 45 тыс. долларов США за кг. Такой высокий ценник был обусловлен сложностью добычи золотой икры и редкостью самих осетров-альбиносов, которых в природе остается крайне мало.

Однако благодаря многолетним экспериментам японских ученых в префектуре Гифу, теперь стало возможным создавать идеальные условия для разведения этих уникальных рыб. В ходе исследований удалось точно подобрать оптимальные параметры воды, температуры и питания, что позволило повысить шансы на успешное выведение осетров-альбиносов и получение икры высокого качества.

Этот прорыв в области аквакультуры не только повышает доступность золотой икры на японском рынке, но и открывает новые перспективы для ее производства в других странах.

Такие достижения стали возможными благодаря сотрудничеству японских ученых с международными экспертами, а также поддержке государственных и частных инвестиций, направленных на развитие инновационных технологий в области аквакультуры.

"В ближайшем будущем золотая икра может стать не только символом японской гастрономии, но и конкурентоспособным продуктом на мировом рынке", – говорится в публикации.

Между тем, ни один город Японии не попал в рейтинг главных гастрономических городов мира.