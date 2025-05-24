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Наука и технологии

В желудках ос нашли останки 324 различных видов животных – исследование

Насекомое, растение, природа, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 07:19 Фото: pexels
Ученые из Университета Кобе в Японии обнаружили, что личинки японской осы Vespula shidai, которых выращивают для употребления в пищу, питаются разнообразнее, чем считалось ранее, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Journal of Insects as Food and Feed (JIFF). В материале говорится, что осы из диких колоний поедают гораздо больше видов позвоночных животных, чем их "домашние" собратья.

Vespula shidai – вид ос, чьи личинки в Японии считаются деликатесом под названием hachinoko. Их собирают в сельских лесах Центральной Японии, которые славятся высоким биоразнообразием. Несмотря на давнюю традицию поедания этих личинок, детальной информации о том, чем питаются осы в дикой природе и в условиях разведения, до сих пор не было.

Ситуацию изменил энтомолог Тацуя Сага и его команда. Ученые использовали метод мета-баркодирования ДНК – он позволяет определить, какие виды организмов были съедены, по содержимому желудка личинок.

Ученые проанализировали личинок как из диких, так и из выращенных в неволе гнезд. Результат поразил: личинки съели останки 324 различных видов животных, включая насекомых, пауков, птиц, млекопитающих, рыб, амфибий и рептилий.

Это говорит о том, что дикие осы играют важную роль в переработке падали и поддержании баланса в экосистеме.

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Аксинья Титова
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