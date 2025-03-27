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Наука и технологии

Из-за чего электросамокатчики чаще попадают в аварии

Кто чаще виноват в авариях с участием электросамокатов, исследование, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 12:39 Фото: pexels
Целое научное исследование провели эксперты Технологического университета Чалмерса (Швеция), чтобы разобраться в том, почему случаются аварии с участием электросамокатов, ставших необычайно популярными в последние годы, сообщает Zakon.kz.

Исследователи оснастили 17 арендованных электросамокатов камерами и датчиками, которые фиксировали скорость, торможение и ускорение. За время исследования 4 694 водителя совершили 6 868 поездок на 9 930 км. По итогам было зафиксировано 61 опасное событие – 19 аварий и 42 "почти аварии", то есть ситуации, где до столкновения было совсем немного, пишет "Наука".

Исследование показало, что самокаты не ломались и не подводили. А главная проблема заключается в привычках людей. Вот ключевые факторы риска:

  • езда одной рукой – риск аварии вырастает в 6,5 раза. Например, человек держит кофе или сумку – и теряет контроль;
  • телефон в руках или езда вдвоем – риск увеличивается в 2,7 раза. Смотреть в экран или болтать с друзьями – значит отвлекаться от дороги;
  • новички (менее пяти поездок) – вероятность аварии выше в 2,2 раза. Без опыта сложнее реагировать на неожиданности;
  • бесцельная езда (просто кататься кругами) увеличивает риск в 4,9 раза по сравнению с поездками "от точки А до точки Б";
  • езда ради развлечения – в 2,4 раза опаснее, чем поездка на работу.
"Электрическим самокатом невозможно управлять и тормозить так же, как велосипедом, поэтому езда с одной рукой на руле значительно сложнее – и опаснее – чем многие могут подумать", – пояснил один из авторов исследования, профессор Марко Доцца.

А вот в 20% случаев водители намеренно создавали опасные ситуации. Например, врезались в препятствия ради забавы.

"Отсутствие права собственности, поскольку электросамокаты сдаются в аренду, может привести к тому, что водитель будет чувствовать себя менее ответственным", – считает Доцца.

В 30% опасных ситуаций были замешаны автомобили – больше, чем ожидали ученые. Они думали, что чаще будут конфликты с самокатчиками, но нет. Выяснилось, что самокаты часто ездят не по велодорожкам, а по проезжей части или тротуарам. На перекрестках водители машин их просто не замечают.

В опасных предаварийных ситуациях были замешаны также сами электросамокатчики (19%), в 16% случаев – пешеходы и в 4,8% – велосипедисты.

Исследователи отмечают, что внедрение определенных технологий и мер может сократить количество аварий. Например, датчики, напоминающие держать обе руки на руле, ограничение скорости в людных местах.

Между тем в Барселоне власти решили начать весомо штрафовать электросамокатчиков за нарушения правил. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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