В какой день недели чаще случаются инфаркты и инсульты

Специалисты Гонконгского университета под руководством профессора медицинской социологии Тарани Чандола провели исследование и пришли к выводу, что есть глубокая психологическая связь между началом недели и физиологическим стрессом, сообщает Zakon.kz

Как пишет Journal of Affective Disorders, в научной работе использовали данные более чем 3500 участников из Британского лонгитюдного исследования старения. У испытуемых брали пробы волос – это позволило определить уровень кортизола и кортизона, накапливавшихся в организме за несколько месяцев.

Выяснилось, что у людей, чувствовавших тревогу именно по понедельникам, уровень кортизола был в среднем на 23% выше, чем у тех, кто тревожился в другие дни. Этот эффект сохранялся независимо от возраста, пола, занятости и других факторов. Даже после выхода на пенсию люди продолжали испытывать стресс, связанный с началом недели – словно "след" от многолетней рабочей жизни.

Отмечается, что такой биологический отклик на тревогу не наблюдался ни в один другой день недели. Это подтверждает, что понедельник для многих людей – особый психологический триггер, способный вызывать стойкий гормональный ответ.

Эксперты говорят, что исследование дает новое объяснение тому, почему по понедельникам чаще случаются инфаркты и инсульты.

Далее ученые планируют изучить, почему одни люди устойчивы к стрессу начала недели, а другие – нет. Возможно, определенные привычки, черты личности или режим помогут снизить уровень тревожности и улучшить здоровье.





"Стресс – это не просто эмоция. Он оказывает реальное воздействие на организм", – подчеркнул Чандола.

Ранее неожиданный способ избежать выгорания на работе раскрыл психолог.