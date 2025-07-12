#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
520.93
609.07
6.68
Наука и технологии

В какой день недели чаще случаются инфаркты и инсульты

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 18:34 Фото: pixabay
Специалисты Гонконгского университета под руководством профессора медицинской социологии Тарани Чандола провели исследование и пришли к выводу, что есть глубокая психологическая связь между началом недели и физиологическим стрессом, сообщает Zakon.kz

Как пишет Journal of Affective Disorders, в научной работе использовали данные более чем 3500 участников из Британского лонгитюдного исследования старения. У испытуемых брали пробы волос – это позволило определить уровень кортизола и кортизона, накапливавшихся в организме за несколько месяцев.

Выяснилось, что у людей, чувствовавших тревогу именно по понедельникам, уровень кортизола был в среднем на 23% выше, чем у тех, кто тревожился в другие дни. Этот эффект сохранялся независимо от возраста, пола, занятости и других факторов. Даже после выхода на пенсию люди продолжали испытывать стресс, связанный с началом недели – словно "след" от многолетней рабочей жизни.

Отмечается, что такой биологический отклик на тревогу не наблюдался ни в один другой день недели. Это подтверждает, что понедельник для многих людей – особый психологический триггер, способный вызывать стойкий гормональный ответ.

Эксперты говорят, что исследование дает новое объяснение тому, почему по понедельникам чаще случаются инфаркты и инсульты.

Далее ученые планируют изучить, почему одни люди устойчивы к стрессу начала недели, а другие – нет. Возможно, определенные привычки, черты личности или режим помогут снизить уровень тревожности и улучшить здоровье.


"Стресс – это не просто эмоция. Он оказывает реальное воздействие на организм", – подчеркнул Чандола.

Ранее неожиданный способ избежать выгорания на работе раскрыл психолог.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
На Солнце наблюдается быстрый рост вспышечной активности
Наука и технологии
16:05, Сегодня
На Солнце наблюдается быстрый рост вспышечной активности
Выявлена нетипичная причина ухудшения памяти
Наука и технологии
12:16, Сегодня
Выявлена нетипичная причина ухудшения памяти
В Китае раскрыли тайны обратной стороны Луны
Наука и технологии
09:41, Сегодня
В Китае раскрыли тайны обратной стороны Луны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: