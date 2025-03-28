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Наука и технологии

Тест: Хорошо ли вы знаете популярные породы собак?

Тест: Хорошо ли вы знаете популярные породы собак?, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 11:15 Фото: freepik
В мире насчитывается около 400 пород собак. Каждая из них отличается своим характером, размером, окрасом и другими уникальными чертами. Сегодня среди них есть породы, которые пользуются особой популярностью и широко распространены на всей планете.

Zakon.kz предлагает пройти тест и определить, насколько хорошо вы знаете породы самых преданных четвероногих друзей человека.

Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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