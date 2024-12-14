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Советы

Самые верные породы собак

Самые верные породы собак, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 13:57 Фото: pixabay
Каждый хозяин считает свою собаку самой лучшей и он, конечно же, прав. Однако Уилл Атертон, кинолог из Великобритании, уверен, что есть породы, отличающиеся особой верностью. Именно они спасают от одиночества даже самых несчастных людей, сообщает Zakon.kz.

На первое место он поставил немецкую овчарку. Эта порода способна стать настоящим другом, если владелец сумеет выстроить с ней доверительные отношения. Немецкие овчарки славятся своей умственной активностью и преданностью хозяевам.

Самые верные породы собак, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 13:57

Фото: pxhere

Второе место занял лабрадор. Эти собаки не только верные, но и обладают невероятной привязанностью. Осоабенно, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", это проявляется, если лабрадор выполняет рабочие функции, будь то помощь людям с ограниченными возможностями или служба в спасательных командах.

лабрадор верные породы, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 13:57

Фото: pixabay

Замыкает тройку самых верных пород кане-корсо. По мнению кинолога, эта порода заслуживает звания самой преданной, однако для этого важно завоевать уважение и доверие собаки. Владельцам кане-корсо нужно уделять особое внимание воспитанию и взаимодействию с питомцем.

кане-корсо, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 13:57

Фото: pixabay


Ранее мы рассказывали, что далеко не каждый питомец становится ласковым другом, а некоторые представители кошачьих даже могут напасть на хозяина. Прежде чем взять в дом животное, нужно хорошо узнать все о его характере и повадках.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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