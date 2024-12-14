Самые верные породы собак

Каждый хозяин считает свою собаку самой лучшей и он, конечно же, прав. Однако Уилл Атертон, кинолог из Великобритании, уверен, что есть породы, отличающиеся особой верностью. Именно они спасают от одиночества даже самых несчастных людей, сообщает Zakon.kz.

На первое место он поставил немецкую овчарку. Эта порода способна стать настоящим другом, если владелец сумеет выстроить с ней доверительные отношения. Немецкие овчарки славятся своей умственной активностью и преданностью хозяевам.

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Второе место занял лабрадор. Эти собаки не только верные, но и обладают невероятной привязанностью. Осоабенно, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", это проявляется, если лабрадор выполняет рабочие функции, будь то помощь людям с ограниченными возможностями или служба в спасательных командах.

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Замыкает тройку самых верных пород кане-корсо. По мнению кинолога, эта порода заслуживает звания самой преданной, однако для этого важно завоевать уважение и доверие собаки. Владельцам кане-корсо нужно уделять особое внимание воспитанию и взаимодействию с питомцем.

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Ранее мы рассказывали, что далеко не каждый питомец становится ласковым другом, а некоторые представители кошачьих даже могут напасть на хозяина. Прежде чем взять в дом животное, нужно хорошо узнать все о его характере и повадках.