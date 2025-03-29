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Наука и технологии

Ученые развеяли главный миф о смартфонах

смартфон, телефон, звонок, , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 16:49 Фото: pixabay
Британские ученые развенчали один из самых главных мифов о смартфонах и заявили, что их использование не мешает людям быть сосредоточенными, сообщает Zakon.kz.

По мнению ученых, человек всегда отвлекается, даже вне зависимости от близости телефона. Вместо него внимание уходит на ноутбук. Исследование опубликовано в Frontiers in Computer Science.

В эксперименте приняли участие 22 добровольца. Два дня подряд они работали в звукоизолированной комнате по пять часов, используя ноутбук и смартфон. В первый день телефон лежал рядом на столе, во второй – на расстоянии полутора метров. Все уведомления были включены, а действия участников не ограничивались.

"Ученые предполагали, что если убрать телефон с поля зрения, уровень отвлечения снизится. Однако результаты показали, что, хотя смартфоном пользовались реже, участники тут же переключались на развлекательные сайты и приложения на ноутбуке. Общее количество времени, потраченное на отвлечения, почти не изменилось", – говорится в исследовании.

По словам авторов, дело не в зависимости от телефона, а в самом паттерне поведения – привычке менять фокус внимания. Смартфон – лишь удобный инструмент, к которому легко обратиться, даже без четкой цели. Но если его убрать, человек находит альтернативу.

Исследователи отмечают, что полностью исключить цифровые отвлечения невозможно. Однако их можно контролировать: отключать уведомления, ограничивать доступ к приложениям или использовать режимы концентрации. Особенно важно развивать такие навыки у подростков, которые пока только учатся управлять вниманием.

Ранее стало известно, что потребительский интерес на мировом рынке смартфонов сдвинулся в сторону премиальных моделей. Каждый четвертый проданный в 2024 году экземпляр оказался таковым.

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Андрей Дюсупов
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