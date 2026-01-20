#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Почему мы болеем зимой: ученые развеяли миф о холоде

почему люди болеют зимой чаще, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 00:46 Фото: pixabay
Ученые изучили всплески заболеваемости в осенне-зимний период и пришли к выводу, что холодная погода сама по себе не вызывает простуду или грипп, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, простудные заболевания и грипп вызываются вирусами, а не воздействием низких температур. Возбудители распространяются от человека к человеку через дыхательные капли и при контактах, независимо от того, тепло на улице или холодно. 

Выяснилось, что одна из причин роста ОРВИ зимой в том, что многие респираторные вирусы лучше сохраняются в холодном и сухом воздухе. В таких условиях они дольше остаются жизнеспособными, а мельчайшие капли, содержащие вирусы, быстрее высыхают и дольше удерживаются в воздухе, повышая вероятность заражения. Кроме того, вдыхание холодного воздуха снижает температуру слизистой носа и верхних дыхательных путей, что приводит к сужению сосудов и ослаблению местного иммунного ответа. В результате вирусам становится легче проникнуть в клетки и начать размножение.

Также, утверждают ученые, люди зимой чаще проводят время в закрытых помещениях с плохой вентиляцией. В итоге в в воздухе накапливаются вирусы, а в организме из-за недостатка солнечного света снижается уровень витамина D.

В итоге эксперты пришли к выводу, что мнение будто можно "подхватить от холода" простуду просто миф. И все же они посоветовали для профилактики регулярно проветривать помещения и внимательнее относиться к здоровью.

Ранее сообщалось, почему ожирение преследует человека всю жизнь.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
