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Наука и технологии

Искусственный интеллект научился прогнозировать риск остановки сердца за две недели

Искусственный интеллект, диагностика, сердце, остановка , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 01:50 Фото: freepik
Международная команда ученых из Франции и США разработала инновационную систему на основе искусственного интеллекта, которая способна заранее предупреждать о риске внезапной остановки сердца, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Алгоритм ИИ, имитирующий работу головного мозга, был обучен на анализе более 240 тыс. электрокардиограмм, собранных в шести странах. Основное внимание система уделяет малозаметным изменениям в фазах возбуждения и расслабления желудочков сердца — ключевым маркерам возможной аритмии.

По словам кардиолога Лоран Фиорины из Парижского центра сердечно-сосудистых исследований, разработка показала "впечатляющие результаты": ИИ с высокой точностью предсказал 70% случаев развития опасной аритмии в течение ближайших двух недель и показал всего 0,1% ложноположительных результатов.

Отмечается, что традиционные методы часто оказываются бессильны в предупреждении внезапной остановки сердца, ежегодно уносящей жизни более 5 млн человек. При этом многие из пострадавших ранее не имели диагностированных сердечных заболеваний.

Следующий этап проекта — клинические испытания. В случае успеха систему планируют интегрировать в больничное оборудование, а в будущем — и в носимые устройства вроде смарт-часов, что откроет возможность массового скрининга и превентивной диагностики.

Ранее главные причины облысения выяснили ученые. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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