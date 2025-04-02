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Наука и технологии

Распространяющаяся болезнь поставила под угрозу бабочек по всему миру

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 02:01 Фото: pixabay
Специалисты Университета Джорджии выявили случаи заражения бабочек паразитом Ophryocystis elektroscirrha (OE), что позволяет глубже понять механизмы распространения инфекции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecological Entomology, эксперты проанализировали почти три тысячи музейных образцов бабочек, собранных в период с 1832 по 2019 год. Паразит был обнаружен у пяти видов, включая монархов и их родственников. Интересно, что некоторые случаи заражения датируются 1909 годом – за 60 лет до первых официальных описаний OE у бабочек.

Отмечается, что бабочек изучали из различных регионов мира, включая Америку, Европу, Азию, Африку и Океанию. Однако распространение инфекции оказалось неравномерным: в одних местах зараженные особи встречались часто, а в других не обнаруживались вовсе.

Согласно исследованию, особенно подвержены паразиту оказались виды из рода Danaus – монархи, королевы, ямайские монархи и другие. Это заставляет ученых задуматься, почему OE поражает только ограниченный круг бабочек.

Ученые, пишет издание, также заметили различия в форме паразитов у разных видов: споры OE, найденные у монархов, были темнее и крупнее, чем у их родственников. Другое исследование, опубликованное в Ecology and Evolution, показало, что монархи подвержены заражению разными вариантами OE, в то время как королевы были уязвимы только к специфическому паразиту.

По данным издания, насколько ценны музейные коллекции для изучения экологии заболеваний. Ученые могут отслеживать появление и эволюцию патогенов без необходимости проводить масштабные полевые исследования по всему миру.

"Никто не может лично объехать весь мир и собрать столько данных. Но музеи дают нам доступ к образцам из разных мест и времен, что помогает понять, как инфекции распространяются и меняются". Ведущий автор исследования Сония Альтайзер

Учитывая влияние OE на бабочек и их популяции, такие исследования важны для разработки стратегий охраны этих и других уязвимых видов.

OE – это простейший паразит, который поражает бабочек, замедляя их рост и ухудшая способность к полету. Гусеницы заражаются, поедая споры паразита с поверхности растений. Хотя OE редко убивает своих хозяев напрямую, он ослабляет их настолько, что миллионы монархов не переживают ежегодную миграцию.

Ранее ученые в Турции выяснили, какие люди чаще верят в теории заговора.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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