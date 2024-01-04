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В Туркестанской области выявили случаи опасной болезни: один человек в реанимации

В Туркестанской области выявили случаи опасной болезни: один человек в реанимации Фото: primeminister.kz
В Туркестанской области выявили случаи заражения ботулизмом, сообщает Zakon.kz.

По информации OTYRAR, два человека заразились ботулизмом: один в реанимации в тяжелом состоянии. Как выяснилось, они употребляли консервированные огурцы, приготовленные в домашних условиях. В результате у них наблюдались клинические проявления, характерные для ботулизма, такие как беспокойство, рвота, головокружение, неспособность глотать.

34-летний житель Созакского района госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы в тяжелом состоянии.

39-летний житель Ордабасинского района получает лечение в районной больнице. Состояние стабильное.

По данному факту сотрудниками Управления санитарно-эпидемиологического контроля на основании оперативного сообщения, поступившего со стороны лечебных учреждений, проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия в очагах заболевания и проведена регистрация граждан, контактировавших с больными.

Пищевой ботулизм является тяжелой, потенциально смертельной, но относительно редкой болезнью. Это интоксикация, обычно вызываемая в результате потребления высокоактивных нейротоксинов, ботулотоксинов, образующихся в зараженных пищевых продуктах. Ботулизм не передается от человека человеку.

Ботулотоксины попадают в организм при потреблении продуктов, не прошедших надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины. Основной причиной ботулизма человека является пищевая интоксикация.

Симптомы пищевого ботулизма

Ботулотоксины нейротоксичны и поэтому оказывают воздействие на нервную систему. Для пищевого ботулизма характерен нисходящий вялый паралич, который может приводить к дыхательной недостаточности.

Ранними симптомами являются сильная утомляемость, слабость и головокружение, за которыми обычно следуют затуманенное зрение, сухость во рту, а также затрудненные глотание и речь. Могут также иметь место рвота, диарея, запор и вздутие живота. По мере прогрессирования болезни может появляться слабость в шее и руках, после чего поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела. Температура не повышается и потери сознания не происходит.

Причиной этих симптомов является не сама бактерия, а вырабатываемый ею токсин. Симптомы обычно появляются через 12-36 часов (минимум через 4 часа и максимум через 8 дней) после экспозиции. Показатели заболеваемости ботулизмом низкие, но показатели смертности высокие в случае, если не будет быстро поставлен правильный диагноз и незамедлительно предоставлено лечение (введение на ранних стадиях антитоксина и интенсивная искусственная вентиляция легких). Болезнь может заканчиваться смертельным исходом в 5-10% случаев.

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