На футбольном поле в Вене обнаружили массовое захоронение римских бойцов

Археологи обнаружили римскую братскую могилу, датированную I веком нашей эры, на окраине Вены. 150 человек могли погибнуть во время неизвестной битвы между германскими племенами и римлянами, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, когда в октябре прошлого года строительные бригады переворачивали землю для реконструкции футбольного поля в Вене, они наткнулись на беспрецедентную находку: груду переплетенных скелетных останков в братской могиле, датируемой I веком. Вероятно, это были тела римских воинов, погибших в битве с участием германских племен.

Archaeologists in Vienna have uncovered an incredibly rare Roman-era mass grave, possibly linked to Emperor Domitian’s Danubian campaigns. pic.twitter.com/jiKtOFcbjO — Euronews Culture (@euronewsculture) April 3, 2025

2 апреля после археологического анализа эксперты Венского музея подтвердили тела 129 человек. Команды археологов также обнаружили множество смещенных костей и полагают, что общее число жертв превышает 150 человек.

"В Германии есть огромные поля сражений, где было найдено оружие. Но обнаружение мертвых – это уникально для всей римской истории", – сказала Михаэла Биндер, руководитель археологическими раскопками.

Дело в том, что солдат в Римской империи обычно кремировали до III века.

Яма, в которую были сброшены тела, предполагает поспешное или неорганизованное захоронение трупов. Каждый исследованный скелет имел признаки травм – в частности, головы, туловища и таза. Все жертвы были мужчинами. Большинство из них были в возрасте от 20 до 30 лет и, как правило, имели признаки хорошего здоровья зубов.

Городские археологи заявили, что открытие также выявило ранние признаки основания поселения, которое впоследствии стало столицей Австрии.

Ранее сообщалось, что две человеческие скульптуры неожиданно раскопали в Помпеях.