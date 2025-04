На футбольном поле в Вене обнаружили массовое захоронение римских бойцов

По информации AP, когда в октябре прошлого года строительные бригады переворачивали землю для реконструкции футбольного поля в Вене, они наткнулись на беспрецедентную находку: груду переплетенных скелетных останков в братской могиле, датируемой I веком. Вероятно, это были тела римских воинов, погибших в битве с участием германских племен.

Archaeologists in Vienna have uncovered an incredibly rare Roman-era mass grave, possibly linked to Emperor Domitian’s Danubian campaigns. pic.twitter.com/jiKtOFcbjO