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Наука и технологии

Две человеческие скульптуры неожиданно раскопали в Помпеях

Находки в Помпеях, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 04:46 Фото: pixabay
Исторические реликвии обнаружили ученые в некрополе в Помпеях. Во время раскопок огромной гробницы в древнеримском городе Помпеи нашли две скульптуры мужчины и женщины почти в натуральную величину, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, фигуры изображают жрецов. Подробные погребальные реликвии украшали гробницу, с несколькими погребальными нишами, встроенными в широкую стену в некрополе Порта Сарно.

Она считается одним из главных въездных ворот в древний город. Помпеи были разрушены извержением Везувия в 79 г. н. э.

Фото: Alfio Giannotti

Эксперты полагают, что женская скульптура изображает важную местную женщину, возможно, жрицу Цереры, которая в древнеримской религии была богиней земледелия, плодородия и материнства, поскольку на ней вырезаны украшения и аксессуары, включая серьги, кольца и браслеты, особенно лунула – подвеска в виде полумесяца, висящая в середине ожерелья.

Женщина одета в большой плащ, накинутый поверх туники, а мужчина в тоге, накинутой на левое плечо.

Однако эксперты не уверены, что соединенные вместе фигуры, предположительно относящиеся к периоду поздней Римской республики, изображали супружескую пару. Это мог быть ее муж или сын.

У ног мужской статуи находится сохранившийся корень древнего дерева, которое росло на вершине гробницы. Обе скульптуры реставрируются и будут представлены на выставке в Помпеях, которая начнется 16 апреля.

Раскопки в некрополе Порта Сарно являются совместным проектом археологического парка Помпеи и Европейского университета Валенсии.

Ранее астрофизики рассчитали, когда на Земле наступит вечная ночь.

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Аксинья Титова
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