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Наука и технологии

Падение метеорита на Землю неизбежно, заявила астроном

Падение метеорита на Землю неизбежно, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 17:20 Фото: pixabay
Старший научный сотрудник отдела исследований солнечной системы Института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Марина Щербина рассказала о неизбежности падения гигантского метеорита на Землю, сообщает Zakon.kz.

11 апреля в Кемерово (Россия) стартовало ключевое событие фестиваля Гагарина – Международный космический форум "Кузбасс. Поехали!". Среди приглашенных гостей была и Щербина. Она выступила с лекцией о метеоритах и сделала тревожное предупреждение.

"Как говорят, в теме астероидно-кометной опасности нет вопроса – упадет или нет, есть вопрос – когда. Поэтому мы готовимся", – цитирует ее vse42.ru.

Марина Щербина пояснила, что даже маленький камень может вызвать огромные разрушения. Для защиты планеты ученые готовят несколько вариантов. Самый популярный – кинетический, когда в астероид на большой скорости врезается небольшой аппарат, чтобы отклонить траекторию планетарного убийцы.

Разрабатывается идея гравитационного трактора. А если "все совсем плохо", то землянам придется прибегнуть к ядерному взрыву, почти как в фильме "Армагеддон", отметила Щербина. Но, в отличие от него, в реальности ученые не стали бы бурить астероид, а взорвали бы мегатонный заряд около поверхности или прямо на ней, чтобы испарить часть объекта или создать асимметричный выброс вещества, меняющий орбиту.

В марте 2025 года в российском городе Челябинске, где 15 февраля 2013 года упал крупный метеорит, снова заметили яркий небесный болид. Он, судя по всему, взорвался на большой высоте, и звуковая волна не дошла до земли.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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