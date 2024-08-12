Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Очередная мощная магнитная буря накрыла Землю

магнитные бури, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 21:35 Фото: xras.ru
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН опубликовала информацию о том, что 12 августа Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в промежутке между 08:00 и 11:00 (по времени Астаны) понедельника уровень возмущенности магнитного поля достиг показателя G3, и уже к 17:00 повысился еще на один пункт.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (очень сильная, уровень G4)", – говорится на сайте.

Отметим, что уровень G4 означает очень сильную бурю по шкале измерений от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная).

Ранее сообщалось, что 11 августа 2024 года на Земле ожидался умеренный шторм, который продолжается уже три дня. Такая долгая магнитная буря может негативно сказаться на самочувствии.

Читайте также

фобия, страхи
Как формируются пугающие воспоминания и можно ли от них избавиться – исследование
телескоп, метеориты
В NASA отключили телескоп, следящий за кометами и астероидами, летящими к Земле
Астрономическое явление
Раз в десятилетие: Марс и Юпитер встретятся в ночном небе
Елена Беляева
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: