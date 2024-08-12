Очередная мощная магнитная буря накрыла Землю

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН опубликовала информацию о том, что 12 августа Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в промежутке между 08:00 и 11:00 (по времени Астаны) понедельника уровень возмущенности магнитного поля достиг показателя G3, и уже к 17:00 повысился еще на один пункт.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (очень сильная, уровень G4)", – говорится на сайте.

Отметим, что уровень G4 означает очень сильную бурю по шкале измерений от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная).

Ранее сообщалось, что 11 августа 2024 года на Земле ожидался умеренный шторм, который продолжается уже три дня. Такая долгая магнитная буря может негативно сказаться на самочувствии.