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Наука и технологии

Космический зонд неожиданно обнаружил аномалии на Юпитере

Космический аппарат, космос, планета, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 05:40 Фото: pixabay
4 апреля космический аппарат NASA "Юнона" (Juno) дважды включал безопасный режим во время сближения с Юпитером, сообщает Zakon.kz.

По информации Space.com, "безопасный режим" – это предохранительное состояние, в которое аппарат переходит при обнаружении аномалии. Тогда приостанавливаются все неключевые функции, а сам зонд сосредотачивается на основных задачах – связи с Центром управления полетами и управлении энергоснабжением.

Фото: NASA

После перехода в безопасный режим научные приборы "Юноны", как и полагается, отключились, но вскоре команда управления миссией восстановила высокоскоростную передачу данных с аппаратом.

Сейчас "Юнона" проводит диагностику бортового программного обеспечения. В течение ближайших дней инженеры получат диагностическую информацию, чтобы найти объяснение перехода зонда в "безопасный режим". Возможно, что это связано с тем, что "Юнона" пролетела через радиационные пояса Юпитера и, чтобы защитить чувствительную электронику от воздействия высокоэнергетических частиц, ушла в "безопасный режим".

Ранее сообщалось, что гигантская черная дыра проснулась после десятилетий молчания.

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Аксинья Титова
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