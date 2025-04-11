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Наука и технологии

Гигантская черная дыра проснулась после десятилетий молчания

черная дыра, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 00:07 Фото: pixabay
Международная команда астрономов зафиксировала внезапную активизацию сверхмассивной черной дыры в центре галактики SDSS1335+0728, находящейся примерно в 300 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Девы, сообщает Zakon.kz.

Объект, получивший условное название Ansky, начал излучать мощные и регулярные рентгеновские вспышки – редкое явление, известное как квазипериодические извержения (QPE). Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Астрономы впервые заметили изменение яркости этой галактики еще в 2019 году, однако полноценные данные о рентгеновском излучении появились лишь в феврале 2024 года. Для наблюдений использовались космические обсерватории XMM-Newton, NASA Swift, NICER и Chandra.

По словам Лорены Эрнандес – Гарсия из Университета Вальпараисо, QPE с периодом около 4,5 дней являются самыми длительными из известных на сегодняшний день. Это первый случай, когда такие всплески наблюдаются у черной дыры, только что вышедшей из "спящего" состояния.

Каждая вспышка Ansky в сотни раз мощнее аналогичных явлений, зафиксированных ранее. Удивительно и то, что ученые не обнаружили привычных следов разрушенной звезды – типичного источника подобных извержений. В качестве возможного объяснения исследователи рассматривают воздействие небесного тела, проходящего через аккреционный диск черной дыры–возможно, небольшой звезды или даже еще одной черной дыры.

"Яркость и стабильность этих всплесков выходит за рамки существующих моделей", – отметил соавтор исследования Джохин Чакраборти.

Активность Ansky позволяет ученым в режиме реального времени наблюдать за процессами, происходящими вблизи черных дыр. Исследователи также предполагают, что извержения могут сопровождаться гравитационными волнами, которые в будущем поможет зафиксировать миссия Европейского космического агентства – LISA.

"Мы сталкиваемся с явлением, которое только предстоит объяснить. Но Ansky уже дал нам возможность заглянуть в глубины Вселенной, где действуют силы, которые мы пока лишь начинаем понимать", – отметил Эруан Квентин из ЕКА.

Ранее старший научный сотрудник отдела исследований солнечной системы Института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Марина Щербина рассказала о неизбежности падения гигантского метеорита на Землю. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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