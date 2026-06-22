Космический "неваляшка": ученые раскрыли тайны древнего астероида

В апреле 2025 года космический аппарат NASA Lucy приблизился к астероиду Дональдджохансон на расстояние менее тысячи километров и впервые получил его детальные снимки, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что небесное тело имеет необычную форму и напоминает два астероида, слившихся в один объект. Его поверхность покрыта многочисленными кратерами, а в центральной части находится гладкий перешеек, который, вероятно, образовался из-за перемещения грунта в далеком прошлом.

Кроме того, еще одной особенностью стало необычное вращение астероида.

В отличие от большинства подобных объектов он не просто вращается вокруг своей оси, а дополнительно покачивается, словно неустойчивый волчок.

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Los RESTOS de un APOCALIPSIS cósmico.

➡️ El 18 de junio de 2026 la NASA reveló que los datos de su sonda Lucy muestran que el asteroide Donaldjohanson con forma de cacahuete y movimiento oscilante. Pero un cacahuete de unos 8 km de largo y 3,5 km de ancho.

El… pic.twitter.com/IKYlpimNuI — EXOPLANETAS Noticias de Ciencia y Tecnología (@ExoPlanetascom) June 20, 2026

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Naked Science, анализ показал, что на поверхности присутствуют минералы, которые обычно образуются при контакте пород с водой. Это говорит о том, что родительское тело астероида когда-то взаимодействовало с жидкой водой.

➡️El cataclismo que dio origen al asteroide Donaldjohanson destruyó un objeto mucho más grande era rico en carbono y agua.

Tuvo agua líquida de forma temporal (breve pero suficiente, quizás miles o decenas de miles de años) que permitió la formación de minerales de arcilla ricos… pic.twitter.com/5tO3adEa1d — EXOPLANETAS Noticias de Ciencia y Tecnología (@ExoPlanetascom) June 20, 2026

По мнению ученых, Дональдджохансон появился после разрушения более крупного космического объекта около 155 миллионов лет назад. Анализ формы, состава и истории этого объекта помог понять, как вещество из внешних областей Солнечной системы могло попасть в пояс астероидов и стать частью строительного материала планет, включая Землю.

Ранее ученые, пересмотревшие прежние расчеты Земли во время гигантских фаз Солнца, заключили, что, возможно, наша планета не будет поглощена расширяющимся Солнцем в финале его эволюции. У Земли есть шанс не быть втянутой в его раскаленную оболочку.