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Наука и технологии

Космический "неваляшка": ученые раскрыли тайны древнего астероида

планета, космос, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 16:18 Фото: pexels
В апреле 2025 года космический аппарат NASA Lucy приблизился к астероиду Дональдджохансон на расстояние менее тысячи километров и впервые получил его детальные снимки, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что небесное тело имеет необычную форму и напоминает два астероида, слившихся в один объект. Его поверхность покрыта многочисленными кратерами, а в центральной части находится гладкий перешеек, который, вероятно, образовался из-за перемещения грунта в далеком прошлом.

Кроме того, еще одной особенностью стало необычное вращение астероида.

В отличие от большинства подобных объектов он не просто вращается вокруг своей оси, а дополнительно покачивается, словно неустойчивый волчок.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Naked Science, анализ показал, что на поверхности присутствуют минералы, которые обычно образуются при контакте пород с водой. Это говорит о том, что родительское тело астероида когда-то взаимодействовало с жидкой водой.

По мнению ученых, Дональдджохансон появился после разрушения более крупного космического объекта около 155 миллионов лет назад. Анализ формы, состава и истории этого объекта помог понять, как вещество из внешних областей Солнечной системы могло попасть в пояс астероидов и стать частью строительного материала планет, включая Землю.

Ранее ученые, пересмотревшие прежние расчеты Земли во время гигантских фаз Солнца, заключили, что, возможно, наша планета не будет поглощена расширяющимся Солнцем в финале его эволюции. У Земли есть шанс не быть втянутой в его раскаленную оболочку.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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