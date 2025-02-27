Популярная американская певица полетит в космос
Фото: Instagram/katyperry
Американская певица Кэти Перри примет участие в космическом полете на борту корабля New Shepard, принадлежащего компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
Перри войдет в состав экипажа вместе с Лорен Санчес – невестой Безоса, телеведущей Гейл Кинг и другими участницами миссии. Этот полет станет историческим, так как впервые с 1963 года, когда в космос отправилась Валентина Терешкова, экипаж будет состоять исключительно из женщин.
Точная дата старта миссии пока не объявлена.
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