Популярная американская певица полетит в космос

Об этом говорится на официальном сайте компании.



Перри войдет в состав экипажа вместе с Лорен Санчес – невестой Безоса, телеведущей Гейл Кинг и другими участницами миссии. Этот полет станет историческим, так как впервые с 1963 года, когда в космос отправилась Валентина Терешкова, экипаж будет состоять исключительно из женщин.