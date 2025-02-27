#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
501.49
525.71
5.77
Культура и шоу-бизнес

Популярная американская певица полетит в космос

Американская певица Кэти Перри, космос, полеты, артисты, шоу-бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 22:19 Фото: Instagram/katyperry
Американская певица Кэти Перри примет участие в космическом полете на борту корабля New Shepard, принадлежащего компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Перри войдет в состав экипажа вместе с Лорен Санчес – невестой Безоса, телеведущей Гейл Кинг и другими участницами миссии. Этот полет станет историческим, так как впервые с 1963 года, когда в космос отправилась Валентина Терешкова, экипаж будет состоять исключительно из женщин.

Точная дата старта миссии пока не объявлена.

Ранее певица МакSим рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Танцующая с маленьким сыном Лиза Арзамасова умилила поклонников
Культура и шоу-бизнес
21:38, Сегодня
Танцующая с маленьким сыном Лиза Арзамасова умилила поклонников
Александр Буйнов сделал заявление после ДТП с пенсионеркой
Культура и шоу-бизнес
18:00, Сегодня
Александр Буйнов сделал заявление после ДТП с пенсионеркой
Танцующие "под дудку" 2-летнего сына Али Окапов с женой развеселили поклонников
Культура и шоу-бизнес
16:58, Сегодня
Танцующие "под дудку" 2-летнего сына Али Окапов с женой развеселили поклонников
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: