#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.21
590.09
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
518.21
590.09
6.3
Мир

Кэти Перри, Лорен Санчес: полет ракеты изнутри

Полет женского экипажа ракеты New Shepard изнутри, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 06:40 Фото: Facebook/blueorigin
Принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin показала, как изнутри выглядел полет исключительно женского экипажа ракеты New Shepard, сообщает Zakon.kz.

14 апреля миссия New Shepard успешно завершилась, а днями ранее ожиданиями от полета в космос поделилась певица Кэти Перри.

Ракета New Shepard, разработанная компанией Blue Origin, предназначена для суборбитальных туристических полетов. Этот запуск стал 25-м по счету и шестым с пассажирами на борту. Как и в предыдущих миссиях, полет прошел в полностью автономном режиме – без пилота, под управлением бортового компьютера.

Корабль поднялся на высоту примерно 107 км. Это выше так называемой линии Кармана, условной границы между атмосферой Земли и космосом. После достижения пика траектории капсула с экипажем отделилась от ракеты-носителя и провела в невесомости около трех-четырех минут.

За это время пассажиры смогли отстегнуться от кресел и свободно передвигаться по внутреннему пространству капсулы, наблюдая Землю из панорамных иллюминаторов.

Капсула приземлилась в пустыне на западе Техаса при помощи трех парашютов и системы обратной тяги, которые обеспечили мягкую посадку.

Тем временем ракета-носитель также успешно вернулась на Землю и совершила вертикальную посадку, что подтверждает многоразовую природу технологии.

New Shepard работает на жидком топливе – это смесь жидкого водорода и жидкого кислорода, что делает запуск относительно экологичным по сравнению с традиционными ракетами. Высота полета, автономность системы и рекуперация компонентов делают New Shepard уникальной платформой для суборбитального туризма.

12 апреля NASA опубликовало пост с данью уважения первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Венгрия теперь признает два пола – мужской и женский
Мир
07:50, Сегодня
Венгрия теперь признает два пола – мужской и женский
Маскоты для ЭКСПО-2027 в Белграде не понравились жителям Сербии
Мир
07:37, Сегодня
Маскоты для ЭКСПО-2027 в Белграде не понравились жителям Сербии
Меган Маркл оказалась в центре нового скандала
Мир
07:17, Сегодня
Меган Маркл оказалась в центре нового скандала
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: