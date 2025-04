Кэти Перри, Лорен Санчес: полет ракеты изнутри

14 апреля миссия New Shepard успешно завершилась, а днями ранее ожиданиями от полета в космос поделилась певица Кэти Перри.

Ракета New Shepard, разработанная компанией Blue Origin, предназначена для суборбитальных туристических полетов. Этот запуск стал 25-м по счету и шестым с пассажирами на борту. Как и в предыдущих миссиях, полет прошел в полностью автономном режиме – без пилота, под управлением бортового компьютера.

Корабль поднялся на высоту примерно 107 км. Это выше так называемой линии Кармана, условной границы между атмосферой Земли и космосом. После достижения пика траектории капсула с экипажем отделилась от ракеты-носителя и провела в невесомости около трех-четырех минут.

За это время пассажиры смогли отстегнуться от кресел и свободно передвигаться по внутреннему пространству капсулы, наблюдая Землю из панорамных иллюминаторов.

Капсула приземлилась в пустыне на западе Техаса при помощи трех парашютов и системы обратной тяги, которые обеспечили мягкую посадку.

