Странные изменения заметили астрономы на поверхности спутника Юпитера

Американские ученые из Юго-Западного исследовательского института и других научных центров с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" раскрыли странные процессы, происходящие на Европе – ледяном спутнике Юпитера, сообщает Zakon.kz.

Эксперты опубликовали на сайте научного учреждения, что на поверхности спутника они нашли участки с кристаллическим льдом, что противоречит ожиданиям. Поскольку Европа подвергается интенсивной радиационной бомбардировке в магнитном поле Юпитера, его лед должен был бы полностью превратиться в аморфное состояние. Однако свежие кристаллические структуры указывают на постоянное поступление материала из недр.

Отмечается, что особый интерес представляет область Тара – зона хаотичного рельефа, где обнаружены кристаллический лед, хлорид натрия (обычная соль), перекись водорода и углекислый газ.

"Химия в этом месте действительно странная и захватывающая", – отметил соавтор исследования Ричард Картрайт из Университета Джонса Хопкинса.

По мнению экспертов, два основных механизма обновления поверхности: выбросы теплой воды через "ледяные дымоходы" и извержения гейзеров.

В публикации говорится, что подогрев океана происходит за счет приливных сил Юпитера и радиоактивного распада в ядре спутника. Попадая на поверхность, вода быстро замерзает, образуя кристаллический лед, но под действием радиации он снова превращается в аморфный всего за 15 дней.

Ученые уверены, что данные открытия укрепляют гипотезу о существовании жидкого океана под ледяной корой Европы толщиной около 30 км.

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