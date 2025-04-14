Об опасности экранов смартфонов заявили исследователи

Сегодня в мире появляется все больше мест, где человек опосредованно может соприкоснуться еще с тысячью других людей. И такой обмен бактериями может оказаться связан с тяжелыми заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

Где больше бактерий – на телефоне или ободке унитаза

Гаджеты давно – неотъемлемая часть нашей жизни. Мы уже не представляем выхода из дома без смартфона, наушников или умных часов. Но мало кто задумывается о важности их дезинфекции. Был взят соскоб с телефона, который давно не чистили, и пробы отправили на исследования.

"В результате этих исследований было установлено, что на экране смартфона находится в 10 раз больше бактерий, нежели на ободке унитаза. Получается, что каждый раз, когда мы берем и прикладываем телефон к нашему лицу, мы фактически прикладываем лицо к унитазу", – рассказала программе Пятого канала "Страна советов" химик, лаборант-исследователь факультета ФМИЕН РУДН Ирина Бородина.

Удивит и еще одна вещь, самая грязная в доме.

"Пульты и мобильные телефоны – это, пожалуй, самые загрязненные бытовые приборы в наших жилищах, потому что на поверхности встречаются кандиды, плесени, псевдомонады, кишечные палочки", – заявил старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Дмитрий Снегирев.

На экране смартфона бактерии не просто живут, но и активно размножаются. Ведь за счет остатков кожного жира, макияжа, частичек пищи и грязи на гаджете образуется что-то вроде биопленки, которая является идеальной средой обитания болезнетворных микроорганизмов и прочей опасной живности.

Дерматолог, косметолог Кристина Согрина отметила, что на экранах телефона действительно могут скапливаться патогенные микроорганизмы, если их не дезинфицировать. Золотистый стафилококк может вызывать воспалительные заболевания кожи, такие как импетиго или фолликулит. И стрептококки вызывают ангину, а также пиодермит и даже рожистое воспаление.

Гаджеты также могут быть переносчиками многих инфекций. Есть риск заразиться и гельминтами, и вирусными, и бактериальными кишечными инфекциями, то есть всеми болезнями грязных рук.

"Микроорганизмы могут вызывать различные инфекционные заболевания. Например, те же сальмонеллы провоцируют тяжелейшие заболевания сальмонеллеза и даже могут приводить к летальным исходам", – объяснил специалист Снегирев.

Кроме того, эксперты перечислили следующие предметы в общественных местах, на которых "оседают" опасные бактерии:

кофейные автоматы;

ручки и кулеры в офисах;

ручки кранов в общественных туалетах;

конвейеры в супермаркетах;

клавиши банкоматов и ручки на продуктовых тележках;

сушилки для рук.

"На клавише банкомата были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Их называют еще иногда фекальными бактериями. Велик риск, что среди этих фекальных бактерий, могут находиться и патогенные бактерии", – рассказала руководитель главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Мария Морина.

Специалисты советуют в общественном месте всегда носить с собой в сумочке антибактериальное средство. Жидкое, влажное, любое.

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