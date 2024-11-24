Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Исследователи признали оленей более опасными, чем акулы или аллигаторы

Исследователи признали оленей более опассными, чем акулы или аллигаторы , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 02:59 Фото: pixabay
Столкновения оленей с транспортными средствами – это проблема большей части Соединенных Штатов и других стран. Как выяснили исследователи, при таком инциденте можно даже погибнуть, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, поразительные статистические данные по Соединенным Штатам, опубликованные в ноябре 2022 года в журнале Cell Biology выглядят так:

  • Ежегодно происходит около 2,1 млн столкновений оленей с транспортными средствами;
  • Ежегодные экономические потери от столкновений составляют более 10 млрд долларов;
  • Ежегодно они становятся причиной около 59 тыс. человеческих травм и 440 человеческих смертей.

Кип Адамс, главный специалист по охране природы Национальной ассоциации оленей, отмечает, что олени ежегодно представляют для американцев гораздо большую опасность, чем акулы, аллигаторы, медведи и ядовитые змеи – вместе взятые. Например, в 2023 году в Соединенных Штатах от нападения акул погибло всего два человека.

Соединенные Штаты не одиноки в проблеме с оленями. Например, исследование, проведенное в 2023 году шотландским агентством по охране природы NatureScot, подсчитало, что в Соединенном Королевстве ежегодно в результате столкновений оленей с транспортными средствами получают травмы или погибают 700 человек.

Ранее стало известно, что Финляндия вернула Китаю двух панд из-за больших расходов на их содержание.

Читайте также

Макияж из горячего клея становится популярным среди подростков в Японии
Макияж из горячего клея становится популярным среди подростков в Японии
Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость
Из-за вспышки листериоза в Калифорнии погиб младенец
Аксинья Титова
Транспорт США 2024 год Акулы Змеи Медведи Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
гороскоп, астрономия,
Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которые станут успешнее до конца 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: