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Советы

О главной опасности пластиковых контейнеров для еды напомнили химики

пластиковые контейнеры, еда, приготовление пищи, хранение еды, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 10:21 Фото: freepik
Не во всех пластиковых контейнерах безопасно хранить еду, все зависит от вида пластика, из которого они сделаны, сообщает Zakon.kz.

О том, как правильно выбирать подобную посуду и стоит ли разогревать в ней пищу, рассказал в интервью с RT химик Андрей Дорохов.

По словам ученого, особое внимание нужно обращать на маркировку посуды для хранения. Ее оставляют на дне контейнера в виде треугольника с числом внутри. Цифры от единицы до семи обозначают вид пластика, из которого изготовлена емкость.

Безопасными для пищевых продуктов признаны контейнеры с номерами пять (полипропилен) и два (полиэтилен высокой плотности). Они даже при высоких температурах не выделяют токсичных веществ.

"Емкости с номером один (PETE) рассчитаны лишь на однократное применение, например для бутылок с напитками. Повторное использование таких контейнеров чревато выделением токсинов, особенно при воздействии тепла. Посуда из полистирола (PS) при нагревании размягчается и деформируется, поэтому не предназначена для горячей пищи", – сказал Дорохов.

По словам химика, при высоких температурах полистирол плавится и выделяет стирол. Это вещество при вдыхании или попадании в организм может вызывать раздражение слизистых оболочек, головные боли, головокружение, а также плохо влияет на функцию печени и почек, на кровеносную и нервную системы.

"Поэтому одноразовую посуду из полистирола не следует сжигать на костре или класть на нее приготовленные на огне или углях горячие продукты, например шашлыки", – предостерег специалист.

Он добавил, что оптимальным решением для хранения продуктов остаются стеклянные либо керамические контейнеры, которые не выделяют вредных веществ, сохраняют вкусовые качества пищи и пригодны для многократного использования.

Ранее специалисты рассказали о том, как нельзя мыть пластиковые контейнеры и как нужно за ними ухаживать, чтобы на пластике не появлялись микротрещины и он не попадал в пищу.

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Андрей Дюсупов
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