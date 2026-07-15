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Мир

За 30 лет Каспий потерял площадь размером с Албанию

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 19:20 Фото: primeminister.kz
Каспийское море продолжает стремительно мелеть. К такому неутешительному выводу пришли ученые Института океанологии РАН после анализа данных за последние почти 30 лет, сообщает Zakon.kz.

По результатам оглашенного исследования, с 1996 по 2025 год площадь водной поверхности Каспия сократилась на 7,4%. Это примерно 28,6 тысячи квадратных километров – территория, сопоставимая по площади с Албанией.

Специалисты подчеркивают, что уровень Каспийского моря снижается с 1995 года:

"В среднем за этот период море потеряло почти три метра глубины".

Обмеление, по их данным, уже создает серьезные проблемы. К примеру, из-за снижения уровня воды затрудняется судоходство, мелеют порты, а береговая линия постепенно отступает от населенных пунктов.

Ведущий автор исследования Андрей Костяной в разговоре с изданием РИА Новости уточнил, что процесс не только не замедляется, но и ускоряется. Если в 2005-2019 годах уровень моря снижался в среднем на 8,2 сантиметра в год, то в 2020-2024 годах скорость выросла почти втрое – до 22,7 сантиметра в год.

Согласно прогнозам ученых, к концу XXI века уровень Каспийского моря может опуститься еще на 2-21 метр.

Примечательно, что весной 2026 года главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов делился оптимистичным прогнозом о дальнейшей судьбе мелеющего Каспийского моря.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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