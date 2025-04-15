"Метановую бомбу" нашли подо льдом на Дальнем Востоке в России

Российские исследователи обнаружили, что в Бурейском водохранилище, расположенном в Амурской области и Хабаровском крае, находится колоссальный запас метана – как растворенного в воде, так и содержащегося во льду, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе консорциума "Российские инновационные технологии мониторинга углерода" – "РИТМ углерода", на водохранилище наблюдались многочисленные пузыри во льду, мощные пузырьковые потоки, буквально кипение воды после бурения лунок.

"Измеренные концентрации растворенного метана в воде достигали 3 тыс. мкл/л, что является колоссальным значением. Кроме метана, также измерялись концентрации углекислого газа, содержание углерода, гидрологические и гидрохимические характеристики, отбирались пробы донных отложений и ледяные керны. Проводились обследования как всего водохранилища, так и основных притоков. Отобранный материал ждет камеральной обработки, но уже сейчас ясно, что результат будет интересным и крайне полезным", – заявила заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, эксперт группы "Латеральные потоки" консорциума "РИТМ углерода" Ирина Репина.

Ученые отметили, что зимой поверхность пресноводных водоемов покрывается льдом, в связи с чем образующийся в донных отложениях метан не выходит в атмосферу, а скапливается в ледяном покрове и водной толще. Во время таяния льда этот метан высвобождается, и это явление называется весенним выбросом. Его вклад может составлять значимую часть годовой эмиссии метана с поверхности водоема. Эту гипотезу подтвердил анализ спутниковых данных, показавший значимые всплески концентрации метана в атмосфере при сходе льда.

Первая экспедиция на водохранилище была организована Институтом физики атмосферы РАН в рамках работы консорциума "РИТМ углерода" в апреле 2024 года. В марте-апреле 2025 года сотрудники института продолжили работы по оценке величины весеннего выброса с Бурейского водохранилища. Это относительно молодое водохранилище, его заполнение происходило в 2003-2009 годах. Оно интересно строением своего ложа, особенно после случившегося в 2018 году оползня, оказавшего влияние на рельеф водоема в средней его части. Зимне-весенний период этого года оказался аномальным как по погодным условиям, так и по водному режиму. Проведенные исследования показали, что совокупность этих факторов привела к аномальному скоплению метана в водной толще, отметили исследователи.

В феврале 2025 года сообщалось, что испанские ученые обнаружили "массовые выбросы" метана на морском дне Антарктиды. Этот газ способен нагревать планету примерно в 30 раз больше, чем углекислый. До сих пор неизвестно, может ли это стать катастрофой для климата на планете.