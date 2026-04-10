Мир

Что скрывает Антарктида: ученые из Китая добрались до древнего озера подо льдом

Антарктида, лед, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 10:48 Фото: pexels
Китайские исследователи впервые пробурили ледяной щит Антарктиды и достигли подледникового озера Цилинь, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что экспедиция стала первой для Китая, в ходе которой успешно применили технологию бурения горячей водой. Ученым удалось достичь глубины 3413 метров, что стало новым мировым рекордом – предыдущий составлял 2540 метров.

Работы, как отмечает издание "Синьхуа" со ссылкой на Министерство природных ресурсов Китая, велись в районе озера Цилинь, расположенного примерно в 120 километрах от антарктической станции Тайшань.

Этот водоем скрыт под многокилометровым слоем древнего льда и существует в условиях полной темноты и экстремально низких температур.

По словам руководителя проекта Го Цзинсюэ, подобные исследования позволяют ученым изучать древние климатические изменения и границы существования жизни.

Также особо подчеркнуто, что бурение проводилось с использованием горячей воды под высоким давлением – этот метод позволяет быстро проходить ледяные слои и при этом не загрязнять подледниковые озера.

Проект потребовал сложной логистики: оборудование доставляли по морскому льду и суше, а также обеспечивали постоянный контроль температуры и чистоты воды.

Теперь ученые планируют взять пробы донных отложений озера. Эти образцы помогут изучить химический состав среды и, возможно, выявить следы древних форм жизни.

В Антарктиде обнаружили огромные запасы золота, которые запрещено добывать

Совсем недавно мы рассказывали о другой работе ученых. Они пробурили скважину на глубину более километра в земную мантию под Атлантическим океаном. Извлеченные породы рассказали историю жизни, климата и даже будущего энергетики, которая начинается далеко под водой.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
07:59, 10 сентября 2024
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Ученых ошеломила находка, обнаруженная под антарктическим льдом
02:59, 07 сентября 2025
Ученых ошеломила находка, обнаруженная под антарктическим льдом
Ученые обеспокоены находкой в Антарктиде
09:19, 08 февраля 2025
Ученые обеспокоены находкой в Антарктиде
Последние
Популярные
Читайте также
Дастан Сатпаев получил государственную премию "Дарын"
10:38, Сегодня
Дастан Сатпаев получил государственную премию "Дарын"
Футбольные судьи из Узбекистана оказались круче казахстанских: они отработают на ЧМ-2026
10:03, Сегодня
Футбольные судьи из Узбекистана оказались круче казахстанских: они отработают на ЧМ-2026
Алькарас отреагировал на слова Бублика перед их очной встречей в Монте-Карло
09:43, Сегодня
Алькарас отреагировал на слова Бублика перед их очной встречей в Монте-Карло
Преподам ему урок: Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий бой с Махмудовым
09:25, Сегодня
Преподам ему урок: Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий бой с Махмудовым
