Что скрывает Антарктида: ученые из Китая добрались до древнего озера подо льдом

Китайские исследователи впервые пробурили ледяной щит Антарктиды и достигли подледникового озера Цилинь, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что экспедиция стала первой для Китая, в ходе которой успешно применили технологию бурения горячей водой. Ученым удалось достичь глубины 3413 метров, что стало новым мировым рекордом – предыдущий составлял 2540 метров.

Работы, как отмечает издание "Синьхуа" со ссылкой на Министерство природных ресурсов Китая, велись в районе озера Цилинь, расположенного примерно в 120 километрах от антарктической станции Тайшань.

China's research icebreaker Xuelong, or Snow Dragon, returned to its base in Shanghai on April 9 after concluding a 160-day Antarctic expedition during which the team has achieved new breakthroughs and record research results.

Этот водоем скрыт под многокилометровым слоем древнего льда и существует в условиях полной темноты и экстремально низких температур.

The 42nd Chinese expedition to Antarctica conducted the country's first experiment in drilling subglacial ice using hot water, setting a new world record by reaching a depth of 3,413 m.

По словам руководителя проекта Го Цзинсюэ, подобные исследования позволяют ученым изучать древние климатические изменения и границы существования жизни.

Также особо подчеркнуто, что бурение проводилось с использованием горячей воды под высоким давлением – этот метод позволяет быстро проходить ледяные слои и при этом не загрязнять подледниковые озера.

Проект потребовал сложной логистики: оборудование доставляли по морскому льду и суше, а также обеспечивали постоянный контроль температуры и чистоты воды.

Hot-water drilling reaches record depth

Теперь ученые планируют взять пробы донных отложений озера. Эти образцы помогут изучить химический состав среды и, возможно, выявить следы древних форм жизни.

Совсем недавно мы рассказывали о другой работе ученых. Они пробурили скважину на глубину более километра в земную мантию под Атлантическим океаном. Извлеченные породы рассказали историю жизни, климата и даже будущего энергетики, которая начинается далеко под водой.