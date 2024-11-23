Правда ли, что мужчины переносят простуду тяжелее, чем женщины – исследование

В обществе сформировалось представление, что мужчины при температуре 37,5° пишут завещание, тогда как женщины при таком же симптоме не меняют обычный образ жизни. Ученые выяснили, как болезнь влияет на представителей разных полов, сообщает Zakon.kz.

Во время одного эксперимента ученые набрали 1 700 мужчин и женщин и ввели им вирус, вызывающий признаки простуды. Добровольцев эксперимента просили определить тяжесть своих симптомов по 10-балльной шкале.

В то же время врачи проверяли здоровье участников по объективным параметрам: измеряли температуру тела, оценивали количество выделений из носа и воспаление миндалин.

Ориентируясь на реальные симптомы, ученые посчитали, что среди мужчин тяжесть своего состояния преувеличивали 19,9% участников, а среди женщин – только 14,2%.

Однако это всего лишь одно исследование, проведенное более 20 лет назад.

Авторы другой, более современной научной работы, опросили свыше 2,7 тысячи людей из 14 европейских городов и выяснили, что о дискомфорте от простуды заявляли 74,7% заболевших женщин и только 66,5% мужчин.

Более того, оказалось, что женщины чаще применяют средства для облегчения симптомов. Например, принимают аптечные препараты от лихорадки, насморка и больного горла или используют народные методы вроде чая с медом и лимоном.

Единственный способ "лечения", который мужчины применяли чаще женщин, – алкоголь. Во время простуды этанол тем или иным способом использовали 18,9% участников и только 8,6% участниц. Хотя стоит отметить, что ни растирание спиртом, ни уж тем более его прием внутрь не считаются доказанными способами ускорить выздоровление.

Есть всего два исследования, которые противоречат друг другу, и сделать однозначный вывод на их основании невозможно. Более того, в научных работах для оценки симптомов использовались опросы, а этот инструмент не всегда дает объективные данные. Ведь чувства человека обусловлены не только реакцией организма на вирус, но и особенностями восприятия.

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