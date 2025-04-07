Почему мужчины избегают серьезных отношений после 40

Психолог Жанна Метель попыталась объяснить, почему мужчины после 40 лет не хотят вступать в серьезные союзы и можно ли изменить эту ситуацию. По словам специалиста, есть несколько причин, сообщает Zakon.kz.

Во-первых, это, конечно же, негативный прошлый опыт. Развод, взаимные упреки, ощущение "несостоятельности" как мужа или отца оставляют в душе мужчины глубокий след.

Зачастую именно страх повторения сценария "должен, обязан, несу ответственность за всех" заставляет его избегать любых формальных обязательств.

Второе – это биологические и социальные установки. В современном мире мужчины ориентированы на самореализацию, карьеру и признание в обществе. Отношения для них редко становятся приоритетом, в отличие от женщин, для многих из которых семья – символ стабильности.

После 40 лет фокус смещается на профессиональные амбиции: запуск бизнеса, масштабирование проектов.

Еще один момент связан с доступностью необременительных связей. Многие мужчины выстраивают комфортный формат отношений с несколькими женщинами, где каждая удовлетворяет отдельные потребности (секс, досуг, эмоциональная близость). Если партнерши соглашаются на такой сценарий, мужчина не видит причин что-либо менять.

Не "должники", а партнеры

Психолог заявляет, что решение в подобной ситуации, конечно же, есть.

"Нужно в целом изменить подход к данной ситуации. Есть несколько советов, которые одинаково применимы как к мужчинам, так и к женщинам". Жанна Метель

Для начала, как отмечено в публикации издания Samara.aif.ru, нужно попробовать переосмыслить терминологию.

Замените слово "серьезность" на "партнерство", "доверительные отношения", "взаимный рост", и оно в корне изменится. Тогда в отношениях акцент уже делается на эмоциональную выгоду, а не обязательства.

Далее – нужно создать образ отношений мужчины и женщины как ресурса.

И их союз – это пространство для отдыха, вдохновения (его поддерживают, а не критикуют), свободы (нет требования жертвовать личными целями), взаимного партнерства (вы – команда, а не "муж-добытчик" и "жена-хранительница").

Советы для женщин

Первое – попробуйте сфокусироваться на эмоциональной выгоде для мужчины, покажите, что ваши отношения обогатят его жизнь. Еще откажитесь от стереотипов (их в нашей жизни и так немало) и перестаньте транслировать установки вроде: "Мужчина должен обеспечивать" или "Женщина должна хранить очаг".

Лучше вместо этого строить отношения на личных договоренностях, где оба сохраняют самостоятельность и уважают друг друга.

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