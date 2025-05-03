Автор комикса об Алие Молдагуловой рассказала о его создании

Второкурсница Коркемай Елеусиз поделилась историей и процессом создания своего комикса о Герое Советского Союза Алие Молдагуловой, сообщает Zakon.kz.

Новость о комиксе про Алию Молдагулову мгновенно разлетелась по отечественным СМИ и социальным сетям. На днях с автором комикса встретились журналисты "Седьмого канала".

Так, стало известно, что Коркемай создавала комиксы в начале лишь для друзей и родственников. Это было просто хобби, а потом она решила создать их к 100-летию со дня рождения Алии Молдагуловой. Нужную информацию взяла из интернета. За два дня с помощью искусственного интеллекта у нее получились комиксы на шести листах. Пока они представлены только в электронном формате.

"Информацию в большом объеме воспринимать сложно. Я сама, когда была школьницей, с этим сталкивалась, поэтому решила, что в аниме-стиле это будет проще и понятнее для наших детей. Если посмотрите комиксы, текст к ним написан короткий, легко воспринимающийся", – поделилась Коркемай Елеусиз.

Со слов ее университетского преподавателя Жанар Сартабановой, Коркемай разработала комикс, где применяет все изученные ею курсы. В частности, и по веб-дизайну, и по веб-программированию.

Комиксами уже заинтересовались в школах города. Коркемай уже пригласили в несколько из них, чтобы она встретилась с детьми и с помощью комиксов рассказала ученикам о жизни и боевом пути великого снайпера Алии Молдагуловой.

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