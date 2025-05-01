"Магнитуда более 8,0": ученые спрогнозировали землетрясение в Тихом океане

Ученые-сейсмологи прогнозируют, что вероятность потенциально разрушительного землетрясения магнитудой более 8,0 в следующие 50 лет составляет 15%, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Мощное землетрясение на северо-западе Тихого океана может быстро изменить облик районов побережья от северной Калифорнии до Вашингтона. В таком случае эти участки земли быстро затонут. Это "резко" повысит уровень моря и увеличит риск наводнений для местных жителей.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Трудах Национальной академии наук, в котором изучают потенциальное воздействие "большого" землетрясения вдоль разлома Каскадия, который тянется от Канады до Калифорнии.

Регион давно готовился к событию, которое могло бы вызвать мощное цунами и привести к гибели десятков тысяч людей.

Ранее стало известно, что орбиту МКС изменили из-за угрозы столкновения с космическим мусором.