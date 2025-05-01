Орбиту МКС изменили из-за угрозы столкновения с космическим мусором

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали из-за риска столкновения с космическим мусором, сообщает Zakon.kz.

Об этом написала в своем Telegram-канале госкорпорация "Роскосмос".

"В 01:10 мск были включены двигатели корабля "Прогресс МС-30", которые проработали 212,79 сек. и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 540 метров", – говорится в публикации.

После маневра уклонения от космического мусора период обращения МКС занимает 92,89 мин. Наклонение орбиты при этом составило 51,66°, а ее средняя высота – 418,74 км.

24 апреля орбиту станции тоже изменили. В 03:08 включились двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-30", они проработали 639,7 секунды, выдав импульс величиной 1,22 м/с. В "Роскосмосе" объяснили, что это приходится делать раз в несколько недель, чтобы поддерживать станцию на "рабочей" высоте примерно 420 км над поверхностью Земли. В процессе полета МКС постепенно снижается.

Ранее миллиардер Илон Маск призвал свести с орбиты Международную космическую станцию и готовить полет на Марс. Он отметил, что пользы от МКС совсем мало и она уже давно отслужила свое.