#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
512.34
582.07
6.31
Наука и технологии

Рекорд побит: менее чем за сутки в космос отправились шесть ракет

Запуск ракеты в космос, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 05:20 Фото: pixabay
Шесть различных ракет-носителей отправились на орбиту всего за 18 часов. Это на две ракеты больше предыдущего рекорда по количеству запусков за 24 часа, сообщает Zakon.kz.

По информации Naked Science, все началось в Китае, где 28 апреля тяжелая ракета Long March 5B отправила партию спутников для мегасозвездия широкополосной связи Guowang на низкую околоземную орбиту с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Тридцать две минуты спустя с базы космических войск Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX, доставившая на низкую околоземную орбиту 27 интернет-аппаратов Starlink.

Затем, 29 апреля ракета Atlas V компании United Launch Alliance запустила первые 27 спутников для мегасозвездия широкополосной связи Project Kuiper компании Amazon со станции космических войск на мысе Канаверал во Флориде.

Фото: Space

Примерно через 3,5 часа к звездам отправилась новая ракета Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди NASA (Флорида). Она вывела на орбиту 23 спутника Starlink.

Далее ракета Vega-C компании Arianespace успешно вывела на низкую околоземную орбиту спутник Европейского космического агентства по мониторингу лесов Biomass. Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это был четвертый полет Vega-C.

Затем ракета-носитель Alpha компании Firefly Aerospace влетела с площадки военно-воздушной базы Ванденберг с демонстратором спутниковых технологий Lockheed Martin на борту. К сожалению, в момент разделения первой и второй ступеней Alpha случилась авария и полезная нагрузка была потеряна.

Так прошло шесть орбитальных запусков за 17,5 часов, пять из которых стали успешными.

Ранее Китай заявил о прорыве в разработке сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
На древнеегипетском саркофаге нашли древнейшее изображение Млечного Пути
Наука и технологии
06:58, Сегодня
На древнеегипетском саркофаге нашли древнейшее изображение Млечного Пути
"Магнитуда более 8,0": ученые спрогнозировали землетрясение в Тихом океане
Наука и технологии
04:20, 02 мая 2025
"Магнитуда более 8,0": ученые спрогнозировали землетрясение в Тихом океане
Биологи задокументировали первое нападение гарпии на человека
Наука и технологии
02:23, 02 мая 2025
Биологи задокументировали первое нападение гарпии на человека
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: