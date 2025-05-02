Рекорд побит: менее чем за сутки в космос отправились шесть ракет

Шесть различных ракет-носителей отправились на орбиту всего за 18 часов. Это на две ракеты больше предыдущего рекорда по количеству запусков за 24 часа, сообщает Zakon.kz.

По информации Naked Science, все началось в Китае, где 28 апреля тяжелая ракета Long March 5B отправила партию спутников для мегасозвездия широкополосной связи Guowang на низкую околоземную орбиту с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Тридцать две минуты спустя с базы космических войск Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX, доставившая на низкую околоземную орбиту 27 интернет-аппаратов Starlink.

Затем, 29 апреля ракета Atlas V компании United Launch Alliance запустила первые 27 спутников для мегасозвездия широкополосной связи Project Kuiper компании Amazon со станции космических войск на мысе Канаверал во Флориде.

Фото: Space

Примерно через 3,5 часа к звездам отправилась новая ракета Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди NASA (Флорида). Она вывела на орбиту 23 спутника Starlink.

Далее ракета Vega-C компании Arianespace успешно вывела на низкую околоземную орбиту спутник Европейского космического агентства по мониторингу лесов Biomass. Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это был четвертый полет Vega-C.

Затем ракета-носитель Alpha компании Firefly Aerospace влетела с площадки военно-воздушной базы Ванденберг с демонстратором спутниковых технологий Lockheed Martin на борту. К сожалению, в момент разделения первой и второй ступеней Alpha случилась авария и полезная нагрузка была потеряна.

Так прошло шесть орбитальных запусков за 17,5 часов, пять из которых стали успешными.

Ранее Китай заявил о прорыве в разработке сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс.