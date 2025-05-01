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Наука и технологии

Китай заявил о прорыве в разработке сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс

ракета, космос, Китай , фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 21:38 Фото: pixabay
Китайские инженеры завершили создание прототипов топливных баков для будущих сверхтяжелых ракет, что в стране называют важным достижением в ракетостроении, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на заявление Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT).

"Успешное создание этого прототипа стало значительным шагом вперед в разработке резервуаров из нержавеющей стали большого диаметра для тяжелых ракет", – говорится в сообщении CALT.

Речь идет о топливном баке из нержавеющей стали диаметром 10,6 метра и высотой 9 метров. Он предназначен для новой многоразовой ракеты Long March 9, которую Китай планирует использовать для пилотируемых и научных миссий на Луну и Марс.

Разработка прототипа с применением цифровых технологий заняла всего два месяца, подчеркивают специалисты.

Ранее ученый оценил опасность падения на Землю космостанции "Космос-482". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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