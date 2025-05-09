#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
516.01
582.47
6.26
Наука и технологии

Язык животных переведут на человеческий

собака, кошка, животные, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 11:21 Фото: pixabay
В Китае заявили о возможности с помощью искусственного интеллекта переводить язык животных на человеческий, сообщает Zakon.kz.

По информации South China Morning Post, китайский гигант искусственного интеллекта Baidu в данный момент пытается зарегистрировать патент на соответствующую технологию.

Она предназначена для перевода звуков, которые издают животные, на человеческий язык.

"Заявку подали еще в декабре 2024 года, однако сообщение об этом было опубликовано Китайским национальным управлением интеллектуальной собственности лишь во вторник, 6 мая. Уточняется, что процесс оценки заявки может занять от года до пяти лет", – сообщает портал.

Метод перевода основан на сборе различных данных от конкретного вида, включая голос, язык тела, изменения в поведении и другие биологические сигналы. Система будет анализировать информацию, чтобы определить эмоцию, прежде чем преобразовать ее в целевой язык. Технология использует нейронные сети и машинное обучение.

Baidu не уточнила свои намерения относительно использования технологии. Поэтому неизвестно, планирует ли она выпустить новое приложение для понимания животных.

Ранее уже сообщалось, что ИИ научился расшифровывать собачий лай. Об этом заявили ученые из Мексики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Богатейших людей Земли обвинили в глобальном потеплении
Наука и технологии
09:44, Сегодня
Богатейших людей Земли обвинили в глобальном потеплении
Эксперты утверждают о возможном существовании внеземной жизни на Венере
Наука и технологии
01:50, 09 мая 2025
Эксперты утверждают о возможном существовании внеземной жизни на Венере
Какую пищу чаще выбрасывают и почему
Наука и технологии
20:15, 08 мая 2025
Какую пищу чаще выбрасывают и почему
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: