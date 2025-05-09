Язык животных переведут на человеческий

В Китае заявили о возможности с помощью искусственного интеллекта переводить язык животных на человеческий, сообщает Zakon.kz.

По информации South China Morning Post, китайский гигант искусственного интеллекта Baidu в данный момент пытается зарегистрировать патент на соответствующую технологию.

Она предназначена для перевода звуков, которые издают животные, на человеческий язык.

"Заявку подали еще в декабре 2024 года, однако сообщение об этом было опубликовано Китайским национальным управлением интеллектуальной собственности лишь во вторник, 6 мая. Уточняется, что процесс оценки заявки может занять от года до пяти лет", – сообщает портал.

Метод перевода основан на сборе различных данных от конкретного вида, включая голос, язык тела, изменения в поведении и другие биологические сигналы. Система будет анализировать информацию, чтобы определить эмоцию, прежде чем преобразовать ее в целевой язык. Технология использует нейронные сети и машинное обучение.

Baidu не уточнила свои намерения относительно использования технологии. Поэтому неизвестно, планирует ли она выпустить новое приложение для понимания животных.

Ранее уже сообщалось, что ИИ научился расшифровывать собачий лай. Об этом заявили ученые из Мексики.