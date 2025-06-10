Бесплатный ИИ-тренажер для изучения казахского языка теперь доступен всем жителям Казахстана

Beeline запустил бесплатное обучение казахскому языку с помощью искусственного интеллекта в приложении Janymda.

Изучение казахского языка может быть легким и увлекательным – теперь для этого достаточно иметь смартфон и суперапп Janymda. Новый ИИ-инструмент поможет освоить разговорную речь, переведет текст и сделает обучение увлекательным благодаря игровому формату.

Так, для начала обучения или получения нужного перевода достаточно войти в приложение Janymda и выбрать функцию AI-репетитор "Казахский рядом". Пользователю откроется меню с выбором возможностей репетитора:

составь предложение;

игра в слова;

найди ошибку;

продолжи рассказ;

заполни пробел;

вопросы по тексту.

После выбора сценария виртуальный репетитор объясняет, что нужно делать, и предлагает приступить к заданию. Все происходит в простом и интерактивном формате и подходит как взрослым, так и детям.

ИИ-тьютор для изучения казахского языка уже доступен и абсолютно бесплатно.

В будущем функциональность Janymda продолжит расширяться: появятся новые языки и дополнительные обучающие функции – аудио- и визуальные материалы, которые сделают процесс еще интереснее.

Кроме того, в скором времени в приложении Janymda появится полноценный AI-ассистент, который будет помогать пользователям в обучении и взаимодействии с сервисами оператора.

"AI-репетитор – это пример того, как мы расширяем границы возможностей Janymda. Мы создали продукт, который одинаково интересен и взрослым, и детям, – он помогает изучать казахский язык в игровой, понятной форме. Это особенно важно для семей, где родители хотят вовлечь детей в обучение, а сами могут учиться вместе с ними. Мы гордимся тем, что предложили не только технологически продвинутый, но и по-настоящему значимый для нашей аудитории сервис", – отметил Максим Цвыков, коммерческий директор по развитию нового бизнеса Beeline Казахстан.

AI-репетитор построен на базе отечественной языковой модели KazLLM и работает по принципу популярных чат-ботов – обучение проходит в формате текстовой переписки.

Фото: Beeline Казахстан

В начальном тестировании интеллектуального помощника по изучению казахского языка приняли участие пользователи супераппа Janymda, ежемесячная активная аудитория которого составляет почти 5 млн человек. Разработка получила положительные отклики со стороны пользователей.

"Технологии открывают путь к знаниям для людей любого возраста. Благодаря языковой модели KazLLM и возможностям AI изучение казахского языка станет доступным и понятным для многих. Это не просто цифровой продукт, а наглядный пример того, как современные технологии могут менять подход к обучению", – прокомментировал Алексей Шаравар, CEO QazCode (IT-компания Beeline Казахстан).

Janymda – многофункциональный суперапп от Beeline. Уже сегодня в нем можно не только оплачивать связь, но и покупать смартфоны, лекарства, бронировать железнодорожные и авиабилеты, получать Simply бонусы – до 20%, смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и многое другое.

Материал подготовлен при поддержке Beeline