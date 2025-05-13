Раньше, чем ждали: ученые уточнили время конца света

В 2012 году многие всерьез верили, что конец света наступит. К счастью, страхи были безосновательными. Но теперь, если говорить о конце Вселенной в более реалистичном смысле этого выражения, ученые определили максимально точную дату, когда все действительно закончится, сообщает Zakon.kz.

И как оказалось, это случится раньше, чем ожидалось. Но все равно речь идет о весьма большом временном промежутке.

"Окончательный конец Вселенной наступит намного раньше, чем мы предполагали. К счастью, до этого еще очень и очень далеко", – цитирует LAD bible ведущего автора исследования, профессора радиоастрономии и астрочастичной физики из Университета Радбауд (Нидерланды) Хайно Фальке.

Команда исследователей из университета в Нидерландах определила, что все звезды во Вселенной окончательно потухнут через один квинвигинтильон лет. Это число с 78 нулями. И это намного меньше, чем предыдущий прогноз – число с 1100 нулями.

Команда ученых оспаривает устоявшееся мнение, что нейтронные звезды и белые карлики (финальные стадии жизни звезд) являются практически вечными. Они предполагают, что экстремальная кривизна пространства-времени вокруг сверхплотных объектов может быть достаточной для того, чтобы разрывать виртуальные пары частиц и превращать их в реальные, которые затем уносятся в космос.

Это может означать медленную, но неизбежную гибель даже самых "долговечных" объектов во Вселенной.

Ученые считают, что этот процесс, ведущий к гибели всего сущего, связан с радиацией Хокинга – явлением, при котором черные дыры излучают энергию и в конечном итоге "испаряются" в ничто. И если раньше думали, что это касается только черных дыр, то теперь ученые считают, что нечто подобное происходит с нейтронными звездами и белыми карликами.

"Задавая такие вопросы и исследуя крайние случаи, мы стремимся лучше понять теорию и, возможно, однажды раскроем тайну излучения Хокинга", – отметил соавтор исследования и профессор математики из Университета Радбауд доктор Вальтер ван Сейлеком, полагающий, что у них есть более точный способ прогнозировать конец Вселенной.

Эти выводы расходятся с предсказанием физика-теоретика Стивена Хокинга о том, что Земля к 2600 году превратится в гигантский огненный шар.