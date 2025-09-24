Ученый в 1960 году рассчитал дату конца света

Ученые, исследователи и провидцы периодически выдают свои гипотезы о том, когда и как на Земле наступит конец света. Некоторые даты мы уже пережили. В 2026 году землянам, судя по всему, предстоит пережить еще один "судный день", сообщает Zakon.kz.

Еще в 1960 году австрийский ученый Хайнц фон Ферстер опубликовал исследование, в котором содержалось "уравнение конца света", которое якобы могло точно определить момент вымирания человечества и конца света или, по крайней мере, нашего существования в нем.

Ферстер был уверен, что мы не вымрем в результате катастрофы, природной или антропогенной. По его прогнозам, в ближайшие десятилетия число людей увеличится на миллиарды, что создаст дополнительную нагрузку на способность планеты обеспечивать свое существование.

"Наши праправнуки не умрут от голода. Они будут зажаты до смерти", – прокомментировал свои заявления ученый.

Он считал, что настанет время, когда "разумное население уничтожит само себя", поскольку людей станет так много, что в конечном итоге мы достигнем бесконечного уровня человечности.

По подсчетам Ферстера, конец света наступит в дату "2026.9", также известную как 13 ноября 2026 года. В этот день численность населения Земли достигнет "демографической сингулярности" и упадет с наивысшего уровня до нуля.

Согласно открытым данным, на середину 2025 года население Земли оценивалось примерно в 8,23 миллиарда человек. 15 ноября 2022 года было достигнуто знаковое число в 8 миллиардов человек.

А по заявлению южноафриканского священника Джошуа Мхлакела, апокалипсис должен был случиться вчера и и сегодня – 23 и 24 сентября 2025 года.