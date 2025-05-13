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Наука и технологии

Сверхмощная вспышка произошла на Солнце

Солнце , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 23:12 Фото: pixabay
Институт прикладной геофизики имени Федорова сообщил о сверхмощной солнечной вспышке класса X1.2, произошедшей 13 мая, сообщает Zakon.kz.

Явление длилось 19 минут и стало первым событием подобной мощности за последние полтора месяца.

Солнечные вспышки классифицируются по уровню рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Вспышки класса X – самые сильные, способные вызывать геомагнитные бури, нарушения радиосвязи и перебои в работе спутников.

Ранее сообщалось, что корональные дыры на Солнце спровоцировали всплеск магнитных бурь. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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