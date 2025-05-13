Сверхмощная вспышка произошла на Солнце

Институт прикладной геофизики имени Федорова сообщил о сверхмощной солнечной вспышке класса X1.2, произошедшей 13 мая, сообщает Zakon.kz.

Явление длилось 19 минут и стало первым событием подобной мощности за последние полтора месяца.

Солнечные вспышки классифицируются по уровню рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Вспышки класса X – самые сильные, способные вызывать геомагнитные бури, нарушения радиосвязи и перебои в работе спутников.

Ранее сообщалось, что корональные дыры на Солнце спровоцировали всплеск магнитных бурь.

