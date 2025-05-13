Сверхмощная вспышка произошла на Солнце
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Институт прикладной геофизики имени Федорова сообщил о сверхмощной солнечной вспышке класса X1.2, произошедшей 13 мая, сообщает Zakon.kz.
Явление длилось 19 минут и стало первым событием подобной мощности за последние полтора месяца.
Солнечные вспышки классифицируются по уровню рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Вспышки класса X – самые сильные, способные вызывать геомагнитные бури, нарушения радиосвязи и перебои в работе спутников.
Ранее сообщалось, что корональные дыры на Солнце спровоцировали всплеск магнитных бурь.
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