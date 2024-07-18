На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето
Фото: pxhere
Новая вспышка на Солнце превзошла по мощности все взрывы, произошедшие на звезде летом 2024 года. Об этом сообщили Zakon.kz в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным специалистов, событию присвоен балл X1.9.
"Вспышка является примерно в 4 раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие (вспышка X8.7, произошедшая 14 мая), но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период", – сказано в публикации.
В дополнении сказано, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля.
У ученых также нет информации о выбросах солнечных масс в сторону Земли.
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