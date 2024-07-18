На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето

Фото: pxhere

Новая вспышка на Солнце превзошла по мощности все взрывы, произошедшие на звезде летом 2024 года. Об этом сообщили Zakon.kz в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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