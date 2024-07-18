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На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето

На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 09:20 Фото: pxhere
Новая вспышка на Солнце превзошла по мощности все взрывы, произошедшие на звезде летом 2024 года. Об этом сообщили Zakon.kz в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, событию присвоен балл X1.9.

"Вспышка является примерно в 4 раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие (вспышка X8.7, произошедшая 14 мая), но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период", – сказано в публикации.

В дополнении сказано, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля.

У ученых также нет информации о выбросах солнечных масс в сторону Земли.

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Ранее сообщалось, что 17 июля является началом активности метеорного потока Персеиды – одного из самых зрелищных астрономических событий года. Звездопад завершится 24 августа. Другие подробности можно прочитать по ссылке.

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