Самый большой в 2025 году взрыв произошел на Солнце – Землю может зацепить

Днем 14 мая на Солнце произошла самая крупная вспышка 2025 года – уровень X2.5, сообщает Zakon.kz.

Ученые отмечают, что на звезде наблюдается системный рост активности, так как новый взрыв зарегистрирован в иной активной области, чем событие высшего балла 13 мая, и на противоположном краю Солнца.

"От линии Солнце – Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но, в случае крупного выброса массы, планету может задеть (ориентировочно в пятницу). Выброс из активного центра, насколько можно понять, произошел, причем довольно крупный, видимый даже без коронографов, но направление движения вещества спрогнозировать пока невозможно. Это определяется даже не тем, куда плазма полетела сначала, а тем, куда ее в итоге уведут линии глобального магнитного поля Солнца", – указано на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

При этом ученые недоумевают: еще двое суток назад был прогноз на почти нулевую вероятность роста числа вспышек на этой неделе.

"Так что ситуацию можно охарактеризовать, мягко говоря, как не вполне ожидавшуюся. Взрывы происходят в активных центрах малого размера, судя по всему, в результате крупных выбросов энергии из глубин Солнца, происходящих прямо сейчас в режиме реального времени. Запасов собственной энергии для вспышек уровня X в наблюдаемых центрах просто не может быть по определению", – указывают эксперты.

До этого самой сильной вспышкой на Солнце в 2025 году было событие мощностью Х2, произошедшее 23 февраля.

В настоящее время у орбиты Земли наблюдается рост потока тяжелых заряженных частиц. К этому привела вспышка X класса 13 мая.