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Наука и технологии

Опасную тайну шоколада раскрыли ученые

шоколад, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 10:52 Фото: pixabay
Американские биологи из Университета Майами выявили тревожные последствия потребления кадмия – тяжелого металла, который часто содержится в шоколаде, сообщает Zakon.kz.

По данным ученых, этот токсин не только вредит здоровью самого потребителя, но может негативно сказаться на его будущих детях и даже внуках. Исследование опубликовано в научном журнале Consumer Reports.

Ученые обнаружили повышенное содержание кадмия и свинца в популярных шоколадных брендах, доступных в США.

"Тесты на рыбках данио-рерио (чьи гены на 74% совпадают с человеческими) подтвердили, что кадмий накапливается в организме с периодом полураспада 10-30 лет. Металл вызывает проблемы с сердцем и другие серьезные заболевания. Токсичное воздействие элемента передается через поколения", – говорится в публикации.

Ученые призвали потребителей внимательнее относиться к выбору шоколада и других продуктов (риса, лепешек, морепродуктов), в которых также может содержаться опасный металл. Кроме того, рекомендуется отказаться от курения (табак накапливает кадмий из почвы).

Укрепление рациона кальцием, железом и цинком также может защитить организм, снизив усвоение кадмия.

Ранее ученые заявили о создании самого полезного вида шоколада – он обогащен пребиотиками и пробиотиками.

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Андрей Дюсупов
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