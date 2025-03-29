Тайны растения-вампира раскрыли в Японии

Японские исследователи из университета Осаки впервые выявили ген, отвечающий за механическое восприятие известного растения-вампира, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о паразитической лозе Cuscuta campestris, которая цепляется за растение-хозяина и медленно убивает его.

Это открытие поможет разработать новые методы борьбы с вредными растениями, наносящими ущерб сельскому хозяйству. Работа опубликована в журнале Plant and Cell Physiology (PCP).

Cuscuta campestris растет, прикрепляясь к стеблям и листьям других растений, проникает в их ткани с помощью специальных органов – гаусториев. Они формируются в процессе скручивания лозы, когда ионные каналы в мембранах ее клеток получают механический стимул. Однако до сих пор ученые не знали, какие именно каналы участвуют в этом процессе.

Команда профессора Коха Аоки из Осакского столичного университета выяснила, что подавление активности гена CcMCA1 приводит к значительному сокращению количества гаусториев.

"Теперь мы знаем, какие гены отвечают за способность растений-паразитов чувствовать и захватывать своих хозяев. Мы продолжим исследовать другие ионные каналы, чтобы глубже понять механизмы восприятия у растений", – отметил профессор Аоки.

По мнению ученых, открытие может помочь в создании методов борьбы с паразитическими растениями, которые представляют угрозу для сельского хозяйства.

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