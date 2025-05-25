Ученые раскрыли тайну американской подлодки, затонувшей более века назад
Об открытии сообщается на официальном сайте Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI). С помощью глубоководных аппаратов ученые создали трехмерную модель объекта, покоящегося на 400-метровой глубине близ Сан-Диего в Калифорнии.
Фото: Woods Hole Oceanographic
USS F-1 затонула за считанные секунды после сильного повреждения в результате столкновения с другой подлодкой ВМС США.
Специалисты использовали пилотируемый аппарат Alvin и беспилотный Sentry для съемки исторического судна. Помимо подлодки, обследовали учебный самолет-торпедоносец 1950 года, лежащий неподалеку.
Фото: Woods Hole Oceanographic Institution
Фотограмметрические технологии WHOI преобразовали тысячи снимков в точную 3D-модель, демонстрирующую состояние 106-летних обломков и их нынешних обитателей. Эти данные помогут океанологам, изучающим процессы коррозии в морской среде.
Ранее ученые назвали дату, когда Земля начнет уходить под воду.