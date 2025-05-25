Ученые раскрыли тайну американской подлодки, затонувшей более века назад

В США совместная экспедиция океанографов и военных историков впервые детально запечатлела останки американской подводной лодки USS F-1, затонувшей с 19 моряками на борту в 1917 году, сообщает Zakon.kz.

Об открытии сообщается на официальном сайте Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI). С помощью глубоководных аппаратов ученые создали трехмерную модель объекта, покоящегося на 400-метровой глубине близ Сан-Диего в Калифорнии.

Фото: Woods Hole Oceanographic

USS F-1 затонула за считанные секунды после сильного повреждения в результате столкновения с другой подлодкой ВМС США.

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Специалисты использовали пилотируемый аппарат Alvin и беспилотный Sentry для съемки исторического судна. Помимо подлодки, обследовали учебный самолет-торпедоносец 1950 года, лежащий неподалеку.

Фото: Woods Hole Oceanographic Institution

Фотограмметрические технологии WHOI преобразовали тысячи снимков в точную 3D-модель, демонстрирующую состояние 106-летних обломков и их нынешних обитателей. Эти данные помогут океанологам, изучающим процессы коррозии в морской среде.

Ранее ученые назвали дату, когда Земля начнет уходить под воду.