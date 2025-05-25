#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.84
579.7
6.39
Наука и технологии

Ученые раскрыли тайну американской подлодки, затонувшей более века назад

Дно океана, рыбы, лучи, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 04:30 Фото: pexels
В США совместная экспедиция океанографов и военных историков впервые детально запечатлела останки американской подводной лодки USS F-1, затонувшей с 19 моряками на борту в 1917 году, сообщает Zakon.kz.

Об открытии сообщается на официальном сайте Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI). С помощью глубоководных аппаратов ученые создали трехмерную модель объекта, покоящегося на 400-метровой глубине близ Сан-Диего в Калифорнии.

Фото: Woods Hole Oceanographic

USS F-1 затонула за считанные секунды после сильного повреждения в результате столкновения с другой подлодкой ВМС США.

Специалисты использовали пилотируемый аппарат Alvin и беспилотный Sentry для съемки исторического судна. Помимо подлодки, обследовали учебный самолет-торпедоносец 1950 года, лежащий неподалеку.

Фото: Woods Hole Oceanographic Institution

Фотограмметрические технологии WHOI преобразовали тысячи снимков в точную 3D-модель, демонстрирующую состояние 106-летних обломков и их нынешних обитателей. Эти данные помогут океанологам, изучающим процессы коррозии в морской среде.

Ранее ученые назвали дату, когда Земля начнет уходить под воду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые зафиксировали загадочный объект над Солнцем, превышающий Землю по размеру
Наука и технологии
23:34, 25 мая 2025
Ученые зафиксировали загадочный объект над Солнцем, превышающий Землю по размеру
Ученые доказали, что мощнейшие коллайдеры создают экстремальные магнитные поля
Наука и технологии
20:38, 25 мая 2025
Ученые доказали, что мощнейшие коллайдеры создают экстремальные магнитные поля
Из ядра Земли обнаружили масштабную "утечку" золота
Наука и технологии
16:41, 25 мая 2025
Из ядра Земли обнаружили масштабную "утечку" золота
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: