Ученые назвали дату, когда Земля начнет уходить под воду

Даже если человечеству удастся удержать глобальное потепление в пределах 1,5°C, уровень мирового океана продолжит расти ускоренными темпами и станет серьезной угрозой уже во второй половине XXI века, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли британские ученые из Даремского университета, опубликовавшие исследование в журнале Communications Earth & Environment.

Согласно данным, темпы подъема уровня моря за последние 30 лет удвоились. Если тенденция сохранится, к 2100 году океан будет подниматься на 1 см в год. Причины – таяние ледников Гренландии и Антарктиды, а также тепловое расширение воды.

Спутниковые наблюдения показывают, что ледяные щиты теряют около 400 миллиардов тонн льда ежегодно – в четыре раза больше, чем три десятилетия назад. Особенно тревожит Гренландия: если раньше считалось, что критическая температура для ее устойчивости – 3°C, то теперь речь идет уже о 1,5°C. Сегодня глобальное потепление достигло 1,2°C относительно доиндустриального уровня.

Исторический климатический анализ указывает: при нынешней концентрации CO₂ (424 ppm) уровень моря в прошлом поднимался на 10-20 метров. Даже 125 тысяч лет назад, когда содержание углекислого газа было значительно ниже (287 ppm), океан был выше на 2–9 метров.

Сегодня около 230 миллионов человек живут на территориях ниже одного метра над уровнем моря, а более миллиарда – в пределах десяти метров. По прогнозам, к 2050 году даже незначительное повышение воды на 20 см может вызывать ущерб от наводнений на сумму до 1 трлн долларов в год в крупных прибрежных городах.

Ученые призывают к немедленным мерам: только радикальное сокращение выбросов парниковых газов и усиление защитной инфраструктуры помогут избежать масштабных последствий.

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