В соцсетях появился четкий снимок нового военного китайского самолета
На новом изображении Кунцзин-3000 запечатлен на неизвестном аэродроме в Китае. Самолет покрыт слоем грунтовки, хотя его серийный номер 7821 отчетливо виден на передней части фюзеляжа. Пока это единственный завершенный экземпляр.
So far best image of the KJ-3000 prototype, unfortunately heavily pixelated. pic.twitter.com/9rgDXWQMYQ— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) May 26, 2025
На снимке заметен характерный надфюзеляжный обтекатель с находящимся внутри радаром, который обеспечивает круговое наблюдение. Кунцзин-3000 также оснащен зондом для дозаправки в воздухе, установленным над кабиной, и рядом антенн, расположенных наверху передней части фюзеляжа.
Кунцзин-3000, созданный на базе военно-транспортного самолета Y-20B, способен обнаруживать обычные самолеты на дальности от 600 до 1000 км, а малозаметные, такие как F-22 и F-35, на дистанции более 360 километров. Радар может одновременно отслеживать до 100 целей.
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