В соцсетях появился четкий снимок нового военного китайского самолета

Свежее изображение нового китайского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Кунцзин-3000 (KJ-3000), который сейчас проходит летные испытания, появилось в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На новом изображении Кунцзин-3000 запечатлен на неизвестном аэродроме в Китае. Самолет покрыт слоем грунтовки, хотя его серийный номер 7821 отчетливо виден на передней части фюзеляжа. Пока это единственный завершенный экземпляр.

So far best image of the KJ-3000 prototype, unfortunately heavily pixelated. pic.twitter.com/9rgDXWQMYQ — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) May 26, 2025

На снимке заметен характерный надфюзеляжный обтекатель с находящимся внутри радаром, который обеспечивает круговое наблюдение. Кунцзин-3000 также оснащен зондом для дозаправки в воздухе, установленным над кабиной, и рядом антенн, расположенных наверху передней части фюзеляжа.

Кунцзин-3000, созданный на базе военно-транспортного самолета Y-20B, способен обнаруживать обычные самолеты на дальности от 600 до 1000 км, а малозаметные, такие как F-22 и F-35, на дистанции более 360 километров. Радар может одновременно отслеживать до 100 целей.

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