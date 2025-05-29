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Наука и технологии

В соцсетях появился четкий снимок нового военного китайского самолета

Новый китайский самолет, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 06:37 Фото: Weibo
Свежее изображение нового китайского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Кунцзин-3000 (KJ-3000), который сейчас проходит летные испытания, появилось в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На новом изображении Кунцзин-3000 запечатлен на неизвестном аэродроме в Китае. Самолет покрыт слоем грунтовки, хотя его серийный номер 7821 отчетливо виден на передней части фюзеляжа. Пока это единственный завершенный экземпляр.

На снимке заметен характерный надфюзеляжный обтекатель с находящимся внутри радаром, который обеспечивает круговое наблюдение. Кунцзин-3000 также оснащен зондом для дозаправки в воздухе, установленным над кабиной, и рядом антенн, расположенных наверху передней части фюзеляжа.

Кунцзин-3000, созданный на базе военно-транспортного самолета Y-20B, способен обнаруживать обычные самолеты на дальности от 600 до 1000 км, а малозаметные, такие как F-22 и F-35, на дистанции более 360 километров. Радар может одновременно отслеживать до 100 целей.

Ранее генерал США заявил о применении Россией кинетического оружия в космосе.

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Аксинья Титова
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